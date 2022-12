Muere a los 63 años Terry Hall, vocalista de The Specials

Este lunes 19 de diciembre el mundo de la música se vistió de luto por la muerte del cantante Terry Hall a los 63 años, quien destacó en la industria como vocalista de The Specials y obtuvo gran fama durante los 70. A través de un comunicado la agrupación externó sus condolencias y pidieron a sus fans respeto a la privacidad de la familia.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país”, se lee en el comunicado compartido por la agrupación a través de sus cuentas oficiales.

Muerte del cantante Terry Hall a los 63 años. Foto: IG @terryhall

Aunque no se dio a conocer la causa de muerte, la agrupación se dio el último adiós al músico británico con un emotivo mensaje en el que lo recuerdan como un maravilloso esposo y padre: “Una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la escena misma de la vida, la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero, sobre todo, el amor”.

"Todos los que lo conocían y lo amaban le echarán mucho de menos y deja atrás el don de su notable música y profunda humanidad. Terry a menudo dejaba el escenario al final de los shows de The Specials que afirman la vida con tres palabras... 'Love Love Love'", finalizaron el mensaje y pidieron respeto para la privacidad de la familia.

¿Quién fue Terry Hall?

Originario de Coventry, Reino Unido, nació el 19 de marzo de 1959 y su infancia estuvo marcada por el secuestro que sufrió a los 12 por una red de pedofilia en Francia. Lo ocurrido lo sumió en una profunda depresión y durante un largo tiempo estuvo bajo los efectos del Valium sin acudir a la escuela.

“Eso me abrió los ojos. Y ahora puedo reírme de eso, pero cambió algo en mi cabeza y fue cuando comencé a estar como si no escuchara a nadie (…) Me resulta bastante fácil perdonar y olvidar. Volviendo a mi secuestro podría dejar que eso me consumiera, pero bueno, sabes que pedofilia, y realmente forma parte de la vida”, dijo en entrevista con el comediante Richard Herring para el podcast Leicester Square Theatre.

El cantante fue secuestrado a los 12 años por una red de pedofilia. Foto: IG @thespecials

Poco antes de cumplir 15 años dejó la escuela y buscó algunos trabajos temporales hasta que encontró su pasión en la música, fue así como a los 19 años se unió a The Specials que al principio de su carrera eran conocidos como The Conventry Automatics o The Special AKA. Gracias a su talento de inmediato obtuvieron gran éxito y el reconocimiento como una de las bandas de ska más importantes.

Hall también fue parte de The Colourfield y Terry, Blair & Anouchka y Fun Boy Three, con éstos últimos lanzó “Well Fancy That” en el que se hace referencia al secuestro y abuso que sufrió en su infancia. Entre sus éxitos también destacan “A Message To You Rudy“, “Too Much Too Young“ y “Rat Race”, aunque “Ghost Town” es parte de las que impulsaron su carrera y les abrió paso durante un momento de crisis en Reino Unido por su letra de protesta que estaba en gran parte de sus canciones.

