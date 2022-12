Sugey Ábrego sube la temperatura del fin de semana con lencería de encaje

Sugey Ábrego es actriz, conductora de televisión y política en nuestro país, pero todo eso no le bastó, por lo que decidió abrirse una cuenta en Only Fans, una plataforma de contenido pata adultos.

La sensualidad que Sugey maneja a los 43 años es increíble, por lo que no hay dudas en que en cada proyecto le vaya super bien como en este proyecto en el que se ha montado de contenido erótico.

La publicación de Sugey

No solo en Only Fans sube su contenido, si no que en Instagram suele subir imágenes en las que, con poca ropa, pueda subir la temperatura y encantar a todos sus seguidores. En la publicación que hizo luce un conjunto de encaje negro, y con una sonrisa en la cara y tirada en la cama escribió: ‘’¡Hola, holaaa! Pasando a desearte un lindo día… ¿te quedas aquí conmigo todo el día? #LluviaDeBesos y a ser felices que vida sólo hay una.’’

Sugey Ábrego posando en lenceria, Fuente: Instagram @sugeyabregotv

Ante la descripción que Ábrego puso en el pie de foto, recibió comentarios como: ‘’Creía tener todo lo que buscaba en vida, pero me equivocaba, porque no estabas tú en ella.’’, ‘’La mujer más HERMOSA que ya tiene su lugar asegurado en mi corazón. Eres increíble mujer!!’’ o como este que responde a la pregunta de Sugey: ‘’Yo con gusto me quedaría aunque sea solo un momentito que dure toda una Vida hermosa’’.

Sugey Ábrego posando. Fuente: Instagram @sugeyabregotv

Nuestra querida Sugey sabe complacer a sus seguidores con la imagen más simple que pueda llegar a tomarse, aún estando a cara lavada. Además, esto no es algo nuevo, ya que constantemente está publicando imágenes de ella un poco subidas de tono pero siempre aptas para todo público.

