Aracely Arámbula sacude el fin de semana con coqueto minivestido

Aracely Arámbula es una de las mujeres más lindas del mundo del espectáculo, teniendo en cuenta que la actriz se ha ganado el cariño de todos los televidentes gracias a sus participaciones en telenovelas no sólo de nuestro país sino en el resto de América Latina. La también ex esposa de Luis Miguel no desaprovecha la ocasión para apuntar contra el padre de sus hijos quien según ella ha estado ausente. Por otro lado, la actriz de 47 años demostró en su cuenta de Instagram porqué es una de las mujeres más deseadas de todas y lo hizo luciendo un minivestido que causó furor.

La carrera de Aracely Arámbula empezó en la década del ’90 cuando tuvo pequeñas participaciones en ‘Prisionera de amor’, ‘Acapulco, cuerpo y alma’ y ‘Canción de amor’. Empezó a tener mayor popularidad a inicios de la década del 2000 donde protagonizó novelas junto a Fernando Corlunga, pero su pico más alto fue en 2008 cuando condujo además el programa ‘Todo Bebé’.

Aracely Arámbula es una destacada actriz. Fuente Instagram @aracelyarambula

Por lo que también se hizo conocida Aracely Arámbula es por su noviazgo con el cantante Luis Miguel con quien tuvo dos hijos. En los últimos días, la actriz de 47 años le dejó un fuerte mensaje al Sol de México: “Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmino no, es con ellos”. Además, aclaró que no le pasa la pensión económica.

El mini vestido que enamoró a todos

A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de seis millones y medio de seguidores, Aracely Arámbula se encargó de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas y lo hizo con una historia y se la pudo ver luciendo un ajustado minivestido con el que hizo resaltar sus curvas, llevándose así todas las miradas.

La ex pareja de Luis Miguel deja en claro que la edad no es un impedimento para presumir sus curvas en la red social, y en más de una ocasión ha estado al borde de la censura. Aracely Arámbula no para de demostrar su belleza en redes y hasta el momento el corazón de la actriz estaría desocupado.

