Aracely Arámbula revela fotos inéditas con su padre junto a un conmovedor mensaje

Aracely Arámbula sufrió la pérdida de su padre en julio a causa de un infarto. Este suceso fue tan repentino que la actriz no había podido hablar del tema hasta ahora.

Mediante una publicación en Instagram compartió un video de ella cantando y algunas fotos de su padre, Manuel, con un mensaje verdaderamente conmovedor.

El posteo de Aracely

En la descripción de la publicación, Aracely escribió: ‘’Hoy en un día tan hermoso y especial quiero compartirles este video que me hace vibrar el corazón ya van hacer 5 meses de tu partida Papá y mi corazón no había podido compartir mi sentir porque ha sido un tiempo muy difícil donde he aprendido muchas cosas no dejas de enseñarme cada día de tu mano con la fuerza del Amor’’. Luego le agradeció a su padre por los momentos vividos. ‘’Hoy quiero honrar tu vida y darte GRACIAS como todos los días por tanto Amor Y tantas bendiciones vividas no me falto decirte nada solo extraño demasiado tus abrazos y tus besos toda una vida protegida y llena de tu amor’’

La exesposa de Luis Miguel, aprovechó para agradecerle a sus seguidores por el apoyo durante este tiempo tan difícil para ella. ‘’Hoy a 3 días de cumplir 5 meses de tu partida apenas puedo decirles a todos ustedes mi #Arafamila bella GRACIAS por sus mensajes de aliento de cariño y apoyo han sido muy importantes para darle fuerza a mi corazon dias buenos días tristes días que duelen pero tomando lo mejor de cada momento vivido que han sido muchos’’

Aracely Arámbula junto a su padre. Fuente: Instagram @aracelyarambula

Aracely Arámbula terminó su posteo diciendo: ‘’Solo quiero decir GRACIAS A MI PADRE QUE SIGUE SIENDO EL MEJOR QUE DIOS ME PUDO REGALAR EL MEJOR PADRE Y ABUELO GRACIAS SIEMPRE AQUÍ TE VEO CADA VEZ QUE TE EXTRAÑO EN ESTE BELLÍSIMO VIDEO DONDE ME ACOMPAÑARON MI MAMA Y TU A CANTARLE A NUESTA VIRGENCITA Y DONDE PUEDO SEGUIR ABRAZANDOTE FUERTEMENTE CON MI ALMA GRACIAS CADA DÍA CELEBRAMOS TU VIDA ETERNA PAPÁ TE AMAMOS’’

