Maya Nazor presume sus curvas en entallados leggins negros y top strapless

Maya Nazor sigue demostrando por qué se ha convertido en un referente de moda para las jóvenes, pues siempre muestra lo más chic de las tendencias, como lo hizo este jueves, cuando enseñó a sus seguidores su outfit de entallados leggins negros y top strapless. Con este conjunto, la novia de Santa Fe Klan presumió sus curvas, que son tan admiradas por sus millones de fanáticos, quienes siempre la llenan de halagadoras palabras.

La novia del rapero originario de Guanajuato, es muy activa en sus cuentas oficiales, siendo Instagram la que más usa, pues ahí es donde muestra sus looks más innovadores, juveniles y reveladores, que van desde vestidos ajustados con aberturas hasta coquetos bikinis con los que enseña que recuperó su figura después de convertirse en madre de Luka, ya que hay que recordar que hace cinco meses la joven influencer dio a luz a su hijo con Ángel Quezada, nombre real del artista que hace unos días cumplió 23 años.

Maya Nazor presume sus curvas en entallados leggins

Este jueves, la creadora de contendido mostró a sus 4.1 millones de admiradores de la plataforma de Meta que acudió a la tienda física de Shein, una conocida marca de ropa que se hizo popular en internet. Como era de esperarse, Maya derrochó estilo para su visita a este lugar, ya que eligió unos entallados leggins en color negro, que a pesar de ser una pieza de ropa muy sencilla, le dio un toque mucho más fashion al llevarlo con un top strapless, haciendo de este un look perfecto para un día relajado.

Maya Nazor presume look casual de leggins y top strapless Foto: Captura de pantalla

En la red social, la influencer, de 23 años, enseñó cómo hacer de un atuendo casual algo llamativo que resalte la figura y robe las miradas en cualquier momento, pues mientras los leggins definieron su silueta curvilínea, el top en color verde y estilo corset, hizo sobresalir su mini cintura, la cual ha recuperado gracias a su secreto de belleza: una faja modeladora. De esta manera, Nazor volvió a cautivar a sus admiradores y dejó claro por qué es una de las más seguidas en la plataforma de fotos y videos.

Aunque esta vez no se pudieron ver los comentarios que le dejaron sus seguidores, estamos seguros que consiguió cientos de mensajes, pues es muy querida por sus fanáticos, además desde que cambió su look de rubia a pelirroja despampanante, no se han detenido los halagos hacia ella, pues muchos coinciden que la creadora de contenido se ve mucho más hermosa con ese tono de cabello, con el que roba miradas y cautiva en cada uno de sus atuendos.

Maya Nazor cada día tiene más fama como una influencer de moda y estilo de vida, ya que en sus redes sociales suma millones de seguidores, como es el caso de sus cuentas de Instagram, YouTube y TikTok. La novia del cantante de "Así soy" es un ejemplo para muchas mujeres, sobre todo para aquellas que son madres jóvenes, debido a que no deja de lucir prendas reveladoras con las que exhibe su lado más sensual y cautivador, mostrando que a pesar de tener un bebé se puede seguir siendo sexy.

La novia de Santa Fe Klan cambió de look Foto; Captura de pantalla

La creadora de contenido ya era conocida desde antes de salir con Ángel, no obstante, ahora tiene mucho más fama. Prueba de su popularidad es que ha sido invitada a los eventos más importantes como por ejemplo, la alfombras rojas de algunas premiaciones o la premiere de "Black Panther: Wakanda Forever" en donde se lució junto a su novio al desfilar con un vestido de látex.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor presume su mini cintura en jeans a la cadera y ombliguera

¿Y Maya Nazor? Santa Fe Klan desata los celos de Geros tras encuentro con Mona

Maya Nazor seduce la red en mini vestido con atrevidas aberturas