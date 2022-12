Maya Nazor seduce la red en mini vestido con atrevidas aberturas

Maya Nazor, la novia de Santa Fe Klan, volvió a conquistar las redes sociales con uno de sus clásicos videos bailando y luciendo un look con el que dejó a todos con la boca abierta, pues presumió su silueta en un mini vestido negro con atrevidas aberturas. Como era de esperarse, la influencer sedujo a sus millones de fanáticos de plataformas digitales, quienes dejaron varios comentarios halagadores en el que reconocieron que es una de las celebridades más bellas.

La creadora de contenido, de 23 años, es muy activa en sus redes sociales y una de sus favoritas es TikTok, en donde se une a los trends en los que muestra sus mejores pasos de baile, como lo hizo este fin de semana, cuando compartió un video moviéndose al ritmo de "Dos Besitos", canción de La Joaqui que se está haciendo viral en la plataforma creada en china. Maya también dio ejemplo de estilo y comprobó por qué es uno de los referentes de moda para las jóvenes que encuentran en ella una fuente de inspiración.

Con la frase "Que les gusta hacer en fin de semana?", y un emoji de corazón naranja, Nazor compartió el video en el que se encuentra en un lugar de techo alto y muchas luces, no obstante, a su alrededor no hay nada más, por lo que destacó más ella, sobre todo con su nuevo cambio de look, ya que hace algunos días, la joven cambió de rubia a pelirroja despampanante, transformación que ha gustado mucho a sus millones de admiradores en plataformas digitales.

Maya Nazor enciende la red con mini vestido con aberturas y botas altas

En el clip la novia de Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, confirmó que gusta de lucir lo más chic y revelador de la temporada, debido a que apareció con un mini vestido color negro, el cual destacó por ser una prende cut out, es decir, que tenía aberturas tanto en la zona del escote y en el abdomen. La influencer encendió la red con este diseño que encantó a sus más de 6.4 millones de seguidores en la plataforma de videos, en las que constantemente sube contenido en el que muestra sus mejores looks.

Al parecer esta pieza de ropa fue una de sus favoritas, ya que replicó en atuendo en su cuanta de Instagram, en donde tiene 4.1 millones de seguidores. "Todo llega cuando tiene que llegar, confía en el proceso", escribió Maya Nazor para acompañar las fotografías en las que deja ver a detalles su outfit, el cual combinó con unas botas altas de diseño de pata de gallo, un estilo que se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada, con el que la influencer le dio un contraste perfecto a su look.

Maya Nazor muestra su silueta en mini vestido con abertura IG @nazormaya

Evidentemente, la creadora de contenido se llevó varios mensajes halagadores en las dos cuentas. "Hermosaaaa", "Toda bonita", "Precios" y "Eres Una Bratz", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma de Meta, mientras que en TikTok acumula otros cientos entre los que destaca "le resalta más la cara con ese color de cabello le quedó muy bien se ve muy bonita", "Te amo, mi reina", "Que bellaaaa! me encanto tu tono de cabello Maya", "una obra de arte", entre muchos otros.

Con este outfit, Maya Nazor vuelve a confirmar que es un referente de moda y que sigue las tendencias, pues esta combinación de mini vestido con aberturas y unas botas altas, se ha vuelto muy popular entre las famosas durante esta temporada de otoño y al parecer se seguirá viendo para la próxima temporada. La novia de Santa Fe Klan se sigue colocando entre las influencers más famosas gracias a su estilo y belleza.

Combina su mini vestido con botas altas IG @nazormaya

