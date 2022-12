Andrea Legarreta: estas fueron las palabras que usó la conductora para contestar los dichos de Ingrid Coronado

Andrea Legarreta es una de las conductoras favoritas de la televisión y goza de una larga trayectoria, aunque todo indica que no sólo logró conquistar al público con su talento y carisma ya que Ingrid Coronado se desvivió en halagos para la también cantante al hablar sobre cómo surgió el proyecto de “Venga la Alegría”.

La entrevista de la escritora con Yordi Rosado para su canal de YouTube estuvo llena de revelaciones, pues además de hablar sobre su matrimonio, ruptura y la muerte de Fernando del Solar también relató cómo es que surgió la idea del matutino hace más de 15 años. Momento en que recordó a la esposa de Erik Rubín y lo que su imagen significaba ya desde aquel momento en la industria.

Ingrid Coronado se desvive en halagos para Andrea Legarreta. Foto: IG @ingridcoronadomx

"Me dijeron: 'Bienvenida, ¿qué quieres hacer?'. Mario San Román que lo quiero y lo adoro, siempre fue como mi padrino. Y le dije: 'Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, le quiero competir' y me dijo 'Va, vamos a hacer Venga la Alegría’”, dijo Ingrid Coronado sobre aquel momento.

Andrea Legarreta responde

Las declaraciones de Ingrid Coronado generaron gran impacto y, por ello, la conductora, de 51 años, fue cuestionada al respecto en entrevista con “Chisme No Like” donde se dijo conmovida y señaló que la también actriz ha logrado marcar su propio estilo gracias a su gran esfuerzo y el “ángel” que posee.

Andrea Legarreta responde a Ingrid Coronado. Foto: IG @andrealegarreta

"Alguna vez Ingrid me lo compartió y me conmovió mucho, al final es lo que tú buscas cuando haces tu trabajo y tratas de hacerlo lo mejor posible, con errores, equivocaciones y demás, sabiendo que somos humanos”, dijo Legarreta y habló sobre el impacto que pueden tener como conductores en el público, que no siempre resulta igual con otros famosos: “Que una compañera como Ingrid lo diga, a veces no es fácil”.

"En este medio decirle a alguien, chulearla en su trabajo, el físico, la ropa, su talento, lo que sea, no lo ves tan fácil. Sí me parece un acto muy hermoso, muy humilde de su parte”, añadió.

SIGUE LEYENDO:

Andrea Legarreta luce sus curvas en atrevido vestido de transparencias

El desplante que Andrea Legarreta le hizo a Galilea Montijo que revive rumores de una rivalidad disfrazada de amistad

Andrea Legarreta usa leggins super ajustados con los que le da la bienvenida a la Navidad