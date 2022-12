Raúl Velasco: 3 artistas que triunfaron pese a humillaciones del polémico conductor

A lo largo de la historia de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco acabó con las carreras de distintos artistas gracias a sus mordaces críticas y humillaciones, sin embargo, hubo algunos cantantes que lograron sobreponerse y triunfaron pese a no contar con el apoyo e impulso del polémico presentador, por lo que en esta ocasión te diremos quienes fueron estos talentosos artistas.

Ricardo Montaner

Hace apenas unos meses, Ricardo Montaner confesó que en su primera presentación en “Siempre en Domingo” salió a cantar con tenis, lo cual, le pareció de muy mal gusto a Raúl Velasco y en consecuencia decidió "congelarlo" durante más de un año, sin embargo, el intérprete de “La Cima del Cielo” no se dio por vencido y emprendió una gira por su propia cuenta para dar a conocer su música y fue gracias a ello que comenzó a tener fama y una vez que logró meterse a las listas de popularidad, el polémico presentador volvió a contactarlo para invitarlo a su icónico programa.

Cabe mencionar que, Ricardo Montaner aseguró que nunca le tuvo rencor a Raúl Velasco pues en los años siguientes lograron entablar una amistad más que cercana, incluso, el papá de Evaluna Montaner llegó a convertirse en uno de los artistas predilectos del también productor.

Ricardo Montaner fue vetado por Raúl Velasco. Foto: Especial

Ana Gabriel

“La Luna de América” inició su carrera en el Festival OTI, evento que era presentado y organizado por Raúl Velasco, quien también se encargaba de presentar a los concursantes en “Siempre en Domingo” y en sus primeras apariciones Ana Gabriel repetía vestuario debido a que no tenía dinero, no obstante, esto no le interesaba a Raúl Velasco e intentó humillar a la talentosa cantante.

En diferentes ocasiones, Ana Gabriel señaló que, tras los comentarios de Raúl Velasco, ella le respondió que su ropa era lo que menos importaba pues lo mejor de ella estaba en su interior y en lo que expresaba a través del canto. Luego de este lamentable episodio, la intérprete sinaloense alcanzó el estrellato y en los años siguientes también se convirtió en una de las cantantes favoritas de Velasco, quien incluso la homenajeó en “Siempre en Domingo”.

Ana Gabriel terminó ganándose el respeto y adrmiración de Raúl Velasco. Foto: Especial

Joan Sebastian

“El poeta del pueblo” también fue uno de los artistas favoritos de Raúl Velasco, sin embargo, en una de sus presentaciones el intérprete de “Juliantla” se armó de valor y en pleno programa en vivo le recriminó al conductor por haberle negado una oportunidad en los inicios de su carrera.

Tras el reclamo de Joan Sebastian, el conductor reconoció que fue muy soberbio al rechazar al cantante guerrerense y aseguró que estaba arrepentido de sus acciones, no obstante, finalizaron dicha charla con “un beso de hombres” para dejar en claro que no había rencores entre ambas celebridades.

Joan Sebastian fue uno de los pocos artistas que enfrentó a Raúl Velasco. Foto: Especial

