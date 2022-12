Salma Hayek no protagonizó la telenovela ‘Carrusel’ por culpa de esta actriz

Salma Hayek es una actriz, empresaria y productora de nuestro país y que es conocida por ser una de las más importantes de América Latina, teniendo en cuenta que es una de las ocho mujeres de Latinoamérica que ha sido nominada a los premios Oscar. A sus 56 años es catalogada como una de las mujeres más lindas del mundo. Previo a llegar a Hollywood, la protagonista de ‘Frida’ participó de varias telenovelas. En su juventud, no pudo obtener el papel en ‘Carrusel’ porque se lo adjudicó otra actriz.

Más allá de ser una destacada actriz, Salma Hayek ha incursionado en la producción, donde fue la productora de ‘Santa Evita’ que se encuentra disponible en Star Plus y que cuenta la historia de la ex primera dama argentina. Por otro lado, regresó a la actuación para ser parte de la última entrega de ‘Magic Mike’s Last Dance’ y donde comparte protagónico con Channing Tatum, en donde se la ha visto en escenas subidas de todo y que han causado furor en sus seguidores.

Salma Hayek es una de las actrices más lindas de todas. Fuente Instagram @salmahayek

Lo que llama atención de Salma Hayek es que confesó en el último tiempo, la comida que no puede faltar en su cartera. Lo que más se puede encontrar en el bolso de la actriz es un paquete de snacks o el chocolate. Y como buena mexicana que no pierde sus costumbres, no le puede faltar su chile en polvo para añadirlo a sus comidas.

Salma Hayek deslumbra con su figura a los 56 años. Fuente Instagram @salmahayek

La actriz que se quedó con el personaje de Salma Hayek en 'Carrusel'

Antes de ser una exitosa actriz de Hollywood, Salma Hayek participó de varias telenovelas como ‘Teresa’ emitida a fines de los ’80 y principios de los ’90. Pero, en una telenovela no se pudo quedar con el papel y se trata de ‘Carrusel’ que fue producida por Televisa y se emitió en 1989. Como no logró cautivar a los productores, fue otra actriz quien se quedó con el protagónico.

Salma Hayek perdió el protagónico de ‘Carrusel’ en manos de Gaby Rivero y fue la propia actriz quien comentó cómo fue aquel casting: “Fue muy duro y en ese entonces estaba también Lucero, pero joven para el personaje y Salma Hayek que tenía una imagen más fuerte, pero no tenía la dulzura que requerían los productores”.

