Desde el piso, Talía de Acapulco Shore sube la temperatura con un profundo escote

Talía Eisset continúa causando sensación en las redes sociales a pensar que ya no participa del reality de MTV Acapulco Shore. Es que la influencer tiene una belleza extrema y no tiene nada de vergüenza para mostrársela a todos sus fanáticos. Es que le encanta estar en boca de todos y que la pantalla chica no la abandone.

Instagram es una de las cuentas favoritas que tiene la cantante, pues ya cumula 2 millones de seguidores con más de 2 mil posteos entre fotos y videos. Todos sabemos que el contacto directo con los fans es muy necesario y es ahí donde mejor se mueve Eisset con unas producciones que siempre están al borde de la censura.

Talía Eisset. Fuente: Instagram @talia_acashoremtv

Talía sube la temperatura en las redes

Como hemos dicho, Talía Eisset no deja nada librado al azar y se metió de lleno en una producción que dejó a más de uno con la boca abierta. Es que en la imagen que subió a su cuenta de la camarita, se la puede ver con una lencería muy fina que tiene un escote profundo donde se puede ver todo lo necesario.

Esta posteo que está en Instagram, se la puede ver de rodillas en una especie de cama y con una postura muy sexy. En el texto que decidió poner la influencer dice: “Eres más hermosa de lo que piensas!”. Esta descripción no sabemos si es que está motivando a las mujeres que la siguen o esta autoconvencida que es la mujer más hermosa de México.

Talía Eisset. Fuente: Instagram @talia_acashoremtv

Lo que si estamos todos de acuerdo, es que Talía Eisset es una diosa total y lo demuestra con cada imagen que sube a sus redes. Desde su aparición en Acapulco Shore, esta incipiente cantante se comenzó a ganar los corazones de cada hombre de habla hispana y por supuesto, no está defraudando para nada.

