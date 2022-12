Dónde ver la película de Guillermo del Toro que ya se ganó el corazón de todos y que está nominada a los Globos de Oro

El famoso director mexicano, Guillermo del Toro generó un rotundo éxito con su película “Pinocho”, la cual se encuentra disponible en diversas carteleras de cine, incluidas la Cineteca Nacional.

Además de recibir buenos comentarios por parte del fandom y el público en general, obtuvo múltiples elogios y felicitaciones por parte de figuras como Stephen King pero también de los premios Globos de Oro donde obtuvo tres nominaciones, entre ellas “Mejor película animada”, “Mejor canción original” y "Mejor Score".

La nueva producción de "Pinocho"

Cabe señalar que en la categoría de “Mejor película animada”, Guillermo del Toro estará compitiendo con producciones de la talla de “Inu-Oh”, “Marcel the Shell with Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish” y “Turning Red”.

El pasado mes de junio se mostraron las primeras imágenes de la nueva producción basada en el libro “Las aventuras de Pinocho”, escrito por Carlo Lorenzini bajo el seudónimo Carlo Collodi el cual fue publicado entre 1882 y 1883.

Ahora el director de cine mexicano quien ha logrado un gran éxito en películas como “El espinazo del Diablo”, “El laberinto del fauno”, “La forma del agua” y “El callejón de las almas perdidas”, apuesta ahora por una producción que sigue una historia que fue popularizada a nivel mundial gracias a Disney en 1940.

Estará disponible en Netflix

En esta nueva versión, el famoso escritor planea darle un importante giro a la historia desde su perspectiva de lo que para él significa el icónico personaje de “Pinocho”; ya con su conocido toque gótico, monstruoso y diverso, esta cinta estará realizada con un formato completamente en stop motion, el cual ya ha cautivado al fandom.

Cabe señalar que “Pinocho” llegó a la plataforma de Netflix el pasado 10 de diciembre de 2022, y hasta el momento el famoso productor y creativo originario de Guadalajara ha recibido múltiples críticas positivas.

"Para mí, es esencial contrarrestar la idea de que tienes que convertirte en un niño de carne y hueso para ser un verdadero humano. Todo lo que necesitas para ser humano es realmente comportarte como tal, ¿sabes? Nunca he creído que la transformación [debería] ser exigida para ganar el amor", declaró Guillermo del Toro en entrevista para la revista "Vanity Fair"

La mejor película para ver hoy en la plataforma de streaming. FOTO: Netflix

SIGUE LEYENDO:

Stephen King halaga "Pinocchio" de Guillermo del Toro