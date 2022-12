VIDEO | Lorena Herrera confiesa que no volvería a trabajar con Ninel Conde

Lorena Herrera es una de las actrices más polémicas del momento, quien volvió a las miradas del ojo público gracias a su participación en "Siempre reinas" y "MasterChef Celebrity", reality shows en los que ha dado mucho de que hablar, ya sea por problemas con sus compañeras o presuntas trampas, pero en esta ocasión, el motivo por el que generó controversia fue por el comentario que hizo durante el programa de YouTube de Karla Diaz.

Pues, durante la pasada emisión de "Pinky Promise", Lorena Herrera fue cuestionada por los fans del canal acerca de cuáles serían los famosos con los cuáles nunca volvería a trabajar, ante lo cual, la intérprete se mostró renuente en un inicio, asegurando que en realidad, ella había tenido muy buena relación con todos sus compañeros.

Pero luego de reflexionar un rato, Lorena Herrera recordó a alguien con quien definitivamente no volvería a trabajar y aunque en un inicio no quiso dar nombres, al final terminó dando una referencia que terminó por hacer que los presentes entendieran que se refería a Ninel Conde.

"Solamente hay una persona con la cual ay... fue del tipo, pero a la vez una persona con la que no volvería a trabajar (...) No sé como se llama, pero le dicen 'bombón no sé qué...'", expuso Lorena Herrera, haciendo referencia al Bombón Asesino.