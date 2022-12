Kim Kardashian se llevó todas las miradas con foto al natural

El matrimonio de Kim Kardashian y el rapero Kanye West está más que terminado hace más de un año y con seis (contrajeron nupcias en 2014) de relación. Y si bien ya paso una cantidad razonable de años, siguen atándose cabos y se siguen pagando platos rotos, como la reciente cifra de dinero que el cantante tendrá que sacar de su bolsillo para pagarle a la empresaria.

Kanye West deberá pagarle a Kim Kardashian 200 mil dólares por mes en concepto de manutención para North, Saint, Chicago y Psalm, los hijos que tienen en común. Este estilo de multa, además hace que el rapero tenga que ver dañado su poder adquisitivo que ya está disminuido por las críticas que desencadenaron en 2020 su divorcio por asuntos políticos.

Kim Kardashian posando. Fuente: Instagram

Mientras West debe pagar muchos platos rotos, Kardashian, ha triunfado en la televisión con el reality “Keeping Up with the Kardashians”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales, teniendo un fandom cercano a los 200 millones de seguidores, solamente en Instagram.

En cuanto a redes sociales, Kim Kardashian dejó claro que es una de las mujeres de los Estados Unidos que más alcance tiene, sea por su belleza, su rol en la farándula o por el clan que ha conformado junto a sus famosas hermanas. Horas atrás hizo de las suyas y en su feed subió las temperaturas.

Kim Kardashian posando. Fuente: Instagram

Al aire libre, poses, un gran escote que marca sus curvas y con su cabellera al aire Kim Kardashian se ganó más de 500 mil corazones de likes y miles de comentarios que le hacen saber que es un ejemplo para las generaciones nuevas.