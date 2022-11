VIDEO | Mitzy suplica entre lágrimas a Verónica Castro una reconciliación: “Ruego que me perdones”

Verónica Castro se convirtió en blanco de la polémica tras las acusaciones por presunto acoso a menores realizadas por youtubers en días pasados, algo por lo que Mitzy no dudó en defenderla y aprovechó para reiterar su cariño. Además, el diseñador le suplicó al borde del llanto una reconciliación, pues la amistad que tuvieron por cuatro décadas llegó a su fin al ser señalado de robarle a la actriz.

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, el vestuarista de las estrellas fue cuestionado sobre la controversia que atraviesa la actriz, de 70 años, por supuestas conversaciones inapropiadas que habría tenido con un grupo de fans a través de Zoom y no dudó en externar su total apoyo al asegurar que es “presa” fácil para pasar por “este tipo de cosas”.

Añadió que las dificultades que enfrenta se deben, entre otras cosas, de las personas que la rodean ya que no la estarían cuidado lo suficiente y recordó que tanto él como el maquillista Alfredo Palacios siempre estuvieron junto a ella para cuidar de su imagen: “Le están haciendo daño, porque debe tener alguien que la cubra, alguien que le diga: ‘Vero, ponte guapísima como era Vero’”.

“Te quiero mucho, mi Vero. Nunca voy a olvidar todo lo que ella hizo por mí porque ella fue la que me llevó a Televisa, a través de ella soy yo. A Vero la he amado, aunque no me hable y no me quiera, o que me acuse de lo que sea, el amor es más grande y la gratitud. Verónica Castro, si algún día te he ofendido o te he lastimado te ruego que me perdones, es más grande la gratitud y el amor que siento por Vero”, dijo entre lágrimas el diseñador.

Verónica Castro y Mitzy fueron amigos por 40 años. Foto: IG @mitzyofficial_

¿Por qué se distanciaron?

Alfredo Palacios, Mitzy y Verónica Castro tuvieron una gran amistad durante cuarenta años y de un día para otro dejaron de acompañarla en cada uno de sus programas. Más tarde se dio a conocer que la actriz lo haría señalado de robarle alrededor de 40 vestidos que usó cuando era presentadora de programas nocturnos.

El diseñador reiteró en entrevista para el ya mencionado programa de espectáculos que las acusaciones de Verónica Castro son falsas, recordó que ella le pidió vender sus vestidos en Miami y le envió seis maletas con las prendas, pero no pudo hacerlo debido a que no estaban ya en buen estado.

Al regresar a México intentó ponerse en contacto con la estrella de “Los ricos también lloran”, pero no tuvo éxito ya que para entonces pensaba que le había robado debido a que no recibió dinero por sus vestidos. El diseñador ha indicado que conserva el vestuario y desea que la también cantante la vea para que pongan fin a su enemistad.

Alfredo Palacios, Mitzy y Verónica Castro. Foto: IG @mitzyofficial_

