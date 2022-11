A sus 37 años, Laura G presume su cuerpazo en arriesgado mini vestido y mallas de red

Nuevamente, la guapa conductora de "Venga La Alegría", Laura G se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en las que presumió la gran figura que tiene a sus 37 años después de modelar un hermoso vestido en color negro que le quedó a la perfección y así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Como sabes, después de brillar en distintos proyectos de Televisa, la guapa conductora nacida en el estado de Nuevo León emprendió una nueva aventura en TV Azteca como conductora del matutino "Venga La Alegría", lugar en el que se ha consolidado como una de las favoritas.

Gracias al gran sentido del humor que transmite en cada una de las secciones, la estrella del espectáculo se ha consolidado como una de las famosas con mayor número de interacciones en redes sociales pues prácticamente todo el contenido que comparte en se vuelve viral a los pocos minutos.

Laura G se luce en mini vestido

Hace unas horas, ante sus más tres millones de seguidores en Instagram, Laura G de "Venga La Alegría" compartió un par de imágenes en las que demostró que mantiene una envidiable figura a sus 37 años y que mejor manera de destacar que con su marcado gusto por la moda.

Foto: Instagram/@lauragii

En las imágenes, las cuales se volvieron virales a los pocos minutos, vemos a Laura G modelar un hermoso vestido color negro que complementó con unas ajustadas mallas de red y unas zapatillas oscuras. Todo en conjunto la coronaron como una verdadera reina de belleza.

Como era de esperarse, la publicación de Laura G no pasó desapercibida para nadie y a los pocos minutos alcanzó miles de "me gusta". Además, los internautas se rindieron ante su belleza pues lució de manera increíble con ese look que resulta perfecto para las Fiestas de Fin de Año.

Foto: Instagram/@lauragii

Laura G brilla en VLA

Como te comentamos anteriormente, Laura G es considerada una de las conductoras más bellas y talentosas en "Venga La Alegría", pues colabora en la mayoría de las secciones del matutino. Además, hace unos meses fue confirmada como conductora estrella de la segunda temporada del reality show "¡Quiero cantar!"

