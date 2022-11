Cher estrena romance con productor 40 años menor que ella: “El amor no entiende de matemáticas”

Cher es uno de los grandes iconos del cine, la moda y la música que ha dejado huella por su inigualable estilo tanto en la industria como en su forma de responder a la polémica ante los reflectores, así lo demostró en redes sociales al confirmar su romance con el productor Alexander Edwards que es 40 años menor que ella y que defendió ante las críticas asegurando que está enamorada, pero “no cegada”.

La cantante, de 76 años, y el productor musical conocido como A.E. confirmaron su relación al ser captados saliendo de un exclusivo restaurante en Malibú, California, tomados de la mano. En aquel momento Edwards se mostró atento con Cher y le besó la mano, algo sobre lo que ella habló en Twitter al afirmar que la trata como reina.

Cher estrena romance con Alexander Edwards, de 36 años. Foto: TW @SonOfZeusLeto

Ante la ola de críticas que recibieron debido a la diferencia de edades y los cuestionamientos sobre las “verdaderas intenciones” del también cantante, la intérprete de “Believe” respondió con un contundente mensaje en el que deja claro que no le importa lo que puedan decir sobre su noviazgo y asegura que en la vida hay riesgos, por lo que la única certeza que tiene es que “no hay garantías”.

“Como todos sabemos… No nací ayer y lo que sé con seguridad, no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado, es quien soy”, escribió la también actriz al responder a algunas preguntas de sus fans cuyas opiniones se dividieron entre quienes se dijeron preocupados por ella y aquellos que no dudaron en externar su total apoyo.

Alexander Edwards señalado de infiel

“No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie (…) El amor no sabe matemáticas, ve el amor”, escribió Cher en otro mensaje para seguir defendiendo su relación que ha generado dudas sobre Alexander Edwards debido a que sus exparejas lo han señalado de haber sido infiel.

Hasta el momento Cher no reveló más detalles sobre su historia de amor y se limitó a mencionar que se conocieron en la Semana de la Moda de París, donde cerró el desfile de Balmain. El rapero estuvo casado con la modelo Amber Rose y producto de su relación tuvieron a su hijo Slash, de tres años.

En 2021 el matrimonio llegó a su fin y la también actriz señaló a Alexander Edwards como el responsable, pues aseguró que le había sido infiel en más de una ocasión y que eso “iba en su naturaleza”, por lo que puso en duda que pudiera ser algo que pudiera cambiar.

Cher defiende romance con Alexander Edwards. Foto: TW @cher

