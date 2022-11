La razón por la cual Kit Harington le confesó un revelador dato de Jon Snow a un policía

Game of Thrones es la serie ícono en la historia de los streaming. Desde que llegó a la pantalla de HBO, la ficción basada en la novela de George R.R. Martin se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo y en las redes sociales. Sin dudas uno de los personajes más queridos, era el Lord comandante Jon Snow.

Kit Harington fue el actor que se puso en la piel del querido Jon Snow, un hombre que solo iba a durar un par de capítulos y luego se convirtió en el centro de la serie. Recordemos que el personaje que hacia Kit, debía morir en la temporada 5 pero ha pedido de los fanáticos, la bruja roja lo vuelve a la vida para que pelee las batallas con los muertos.

Kit Harington, Fuente: Instagram @kit_haringtonprofileofficial

En una entrevista con Jimmy Fallon, el actor habló de la importancia que tuvo Jon Snow en su vida cotidiana. El personaje de Game of Thrones no solo lo colocó en la cima de la fama en todas partes del mundo, sino que también lo ayudó a librarse de un inconveniente con un agente de la policía y eso es increíble.

“Conducía muy rápido, estaba siendo un poco travieso, y escucho una sirena que se enciende detrás mío. Un policía me hace detener. Le pedí disculpas y le dije que no estaba mirando el velocímetro. Me dice: ‘¿Sabes lo rápido que ibas? Te puedo multar’. Dije que sí, que lo lamentaba mucho”, comenzó contando Kit Harington.

Lo que el actor de Game of Throne no se esperaba, es que dicho policía era fanático de la ficción. De esta manera, el agente le explicó que podía liberarse de dicha cuestión si hacía un spoiler de la serie. En concreto, el agente quería saber si Jon Snow seguía con vida en la próxima temporada donde Haringoton dijo “Sigo vivo la próxima temporada”.