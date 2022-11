Trata de no respirar antes de ver cómo lucía Lupillo Rivera con cabello

Lupillo Rivera es un cantante y compositor, considerado como uno de los referentes de la música regional mexicana. Si bien nació en Los Ángeles, el artista se nacionalizó mexicano y es uno de los más destacados en la industrita musical. Por otro lado, se lo recuerda por haber tenido un romance con Belinda y por algunas polémicas. En las últimas horas, se viralizaron imágenes en las redes sociales de cuando tenía cabello que causaron furor.

El pasado 28 de octubre, Lupillo Rivera ofreció un concierto gratuito en conmemoración del Día de los Muertos en la alcaldía de Cuauthémoc, en Garibaldi. Miles de personas estuvieron viendo al ‘Toro del Corrido’, pero en un momento, el cantante de 50 años presenció un incómodo momento y es que del público alguien le solicitó que interpretara ‘El Sapito’, un tema infantil que marcó la carrera de su ex novia, Belinda. En ese entonces, el nacido en Los Ángeles no supo que hacer y no tubo otra opción más que reírse.

Lupillo Rivera, reconocido de la música regional. Fuente Instagram @lupilloriveraofficial

A lo largo de su carrera, Lupillo Rivera ha logrado obtener grandes reconocimientos, como en 2002 convertirse en el primer artista mexicano – angelino en llenar el Anfiteatro Universal. Unos años más tarde, obtuvo el premio Grammy en la categoría de mejor banda por su disco ‘Esclavo y Amo’. Además, fue jurado de ‘La Voz México’ y el año pasado regresó a la televisión participando de una telenovela.

En las últimas horas, se viralizaron unas imágenes en las redes sociales donde se puede ver a Lupillo Rivera de joven y con cabello, debido a que en el último tiempo, se lo relaciona al cantante con su cabeza calva. En la plataforma de YouTube se pueden encontrar algunos videos de cuando arrancó como artista.

En el video de YouTube se puede ver a Lupillo Rivera interpretando el tema musical ‘Judicial Federal’ perteneciente al disco homónimo de 1994. En aquel entonces, tenía pelo de color negro y se lo ve luciendo un sombrero de color blanco. Si bien toda su vida ha sido reconocido por su actual look, aquella apariencia causó furor en las redes sociales.