FOTOS: Lily Collins visita México y derrocha elegancia por las calles de San Miguel de Allende

Lily Collins, quien saltó ala fama mundial al protagonizar la popular serie “Emily in París” sorprendió a sus millones de fans mexicanos luego de compartir en su cuenta de Instagram una serie de postales en donde se le ve recorriendo las coloniales calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, así como derrochando glamour mientras disfruta de las festividades de Días de Muertos en esta entidad del Bajío. Esto la llevó a colocarse desde temprana hora de este sábado en tendencia en Twitter y sus fotografías ya cuentan con miles de comentarios de sus fans y admiradores

No hay duda que Lily Collins, hija del famoso músico Phil Collins, es considerada no solo como una de las actrices más jóvenes (33 años) y bellas de Hollywood, también se ha convertido en un icono de la moda y una referencia en las pasarelas internacional. Una muestra de ello ha sido su paso por “Emily in París” en donde ha cautivado, y enamorado, a millones con sus extravagantes outfits y su peculiar belleza.

Por ello, y por más razones, a tan solo unas horas que decidió compartir la serie de postales en su recorrido por este destino turístico mexicano, sus fans estallaron en euforia por tener a una de sus actrices favoritas pisando territorio nacional y disfrutando de este maravilloso Pueblo Mágico y Patrimonio cultural de la Humanidad, reconocido destino de turistas nacionales y extranjeros, justo en los días inmediatos a la celebración de las fiestas de Día de Muertos, una de las celebridades culturales más importantes en el país.

Lily Collins enamora a sus fans en su recorrido por México

Lily Collins enloqueció a sus fanáticos en redes sociales. FOTO: Instagram

Lily Collins compartió además en su cuenta de Instagram, en donde tiene casi 27 millones de seguidores, un breve clip a manera de un "flip book" en el que aparece caminando por la banqueta en una calle empedrada, bastante características de esta ciudad, de fondo solo se aprecia una ventana con listones colgados y una pared pintada en color amarillo con ocre.

La actriz posó en las calles de San Miguel de Allende. FOTO: Instagram

Al inicio muchos de sus seguidores le comenzaron a preguntar acerca del lugar en el que se encontraba en las imágenes y sus fans mexicanos no tardaron en responder que se trataba de San Miguel de Allende. "Are you in Mexicoooooo!!!!!????"; "Estás en México wey"; "Es México??" y "Amo que con solo ver un pedazo de pared y una ventana todos sabemos que está en México", han sido solo algunos de los mensajes que los fans de Lily Collins han publicado en el post.

Lily se volvió tendencia este sábado en Twitter. FOTO: Instagram

No hay que olvidar que este año Lily, hija del músico y cantante Phil Collins y de la actriz Jill Tavelman, estrenará la tercera temporada de la serie "Emily in Paris", en donde interpreta al personaje protagónico, Emily Cooper. También protagonizó la nueva versión de Blancanieves, "Espejito, espejito", película en donde el papel de la bruja malvada fue interpretado por Julia Roberts, mientras que Armie Hammer se desempeñó como el apuesto príncipe.

La actriz también compartió un clip en su cuenta de Instagram. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Cuál es la canción de Phil Collins que escribió pensando en su hija, Lily Collins

Emily in Paris: Los mejores outfits de Lily Collins para enamorar a tu crush

Lily Collins no dirá adiós a "Emily in Paris", confirman tercera y cuarta temporada en Netflix