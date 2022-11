5 FOTOS que confirman que Happy Musaraña es la gamer más sexy

Montserrat Arrieta o Happy Musaraña, como es conocida en el mundo de los gamers, es una influencer y jugadora profesional, que ha sobresalido en los eSports. Su éxito la ha llevado a ser embajadora de la laptop para gamers ROG Strix, de una de las más prestigiosas marcas en México.

Happy Musaraña es creadora de contenido, streamer, conductora y en muchas ocasiones también ha sido reportera en competencias de videojuegos. Su belleza, talento y carisma la han ayudado a que se desarrolle como modelo, influencer de deportes, gaming y anime, entre otros tipos de información.

En varias ocasiones ha dicho que sus videojuegos favoritos son Crash Bandicoot, The Last Of Us y God Of War. Pero no sólo se trata de una de las gamers más queridas y reconocidas en México, sino también de una de las más sexys en todo el circuito y sus redes sociales son prueba de ello.

Aunque sus cuentas en redes sociales apenas están comenzando a crecer y no se comparan con las de las influencers más conocidas en el mundo de los gamers, Happy Musaraña se ha convertido en una de las favoritas y cada que postea una fotografía o video se llena de likes y comentarios halagadores por parte de sus seguidores.

En su cuenta de YouTube tiene 24 mil 300 seguidores, en Twich son 5 mil 300, 169 mil en Facebook y 58 mil en Instagram. Además, su carisma y talento la han llevado a conducir diferentes competencias de talla mundial, como el Halo Championship Series.

