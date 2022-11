El lado oscuro de Marco, el novio y el padre del bebé que espera Andrea Escalona

La actriz Andrea Escalona se encuentra nuevamente bajo los reflectores debido a que su pareja sentimental parece no querer casarse con ella si no se cumplen ciertas condiciones. Él no quiere que ella continúe trabajando y se presume que le exigiría retirarse del programa Hoy.

Pese a que la presentadora mantiene un noviazgo con Marco Estrada desde hace 10 meses, no viven juntos, ya que a ella le gusta su trabajo, y además él vive en Acapulco, mientras que ella está en la Ciudad de México.

Según Escalona podrían casarse hasta que nazca su primogénito; sin embargo, el canal de YouTube de El Borlote señala que los verdaderos motivos por los que no se unirían en matrimonio, es que Marcos no quiere que ella siga con su trabajo, pero Andrea está muy apegada a su carrera. Es decir, su actual pareja quiere que la actriz se dedique al cuidado de su hijo y del hogar.

Sin embargo, lo comentado en ese canal no ha sido confirmado y son solo especulaciones, pues ni Andrea ni Marco han dado sus declaraciones al respecto.

Madre de Andrea se comunica desde el más allá

A dos años de la inesperada muerte de Magda Rodríguez, ocurrida el 1 de noviembre de 2020, Andrea Escalona ha reconocido que le produce tristeza no tener a su madre ahora que está viviendo una de las experiencias más bonitas de su vida: estar embarazada.

Por su parte, la vidente Padme reveló en el programa de radio de Verónica Gallardo el mensaje que Magda Rodríguez le envió a su hija desde el más allá respecto a Marco Estrada.

"Quiero dar un mensaje a Andrea Escalona, es uno de los mensajes que sí se pueden dar a las personas cuando ya trascendieron porque Magda me habla, no sé si esté mal con su pareja, no sé si ya tronaron, pero me habla de que ella tiene que recordar que la familia es lo más importante y que ella deseaba que estuvieran todos en familia, yo se lo dejo a Andrea Escalona, ella sabrá qué le quiere decir Magda", dijo.

