VIDEO: esto es lo que piensa Julión Álvarez sobre los abucheos que recibió Grupo Firme en la NFL

Dentro del gremio musical en México, especialmente en lo que respecta al género regional, diversos han sido los artistas que en más de una ocasión han sido vinculados con el crimen organizado, uno de ellos es Julión Álvarez, quien este jueves durante una reunión con los medios de comunicación reveló que se encuentra en una de las etapas más felices de su carrera y su vida personal debido a que por fin logró salir de la lista negra del gobierno de Estados Unidos tras ser vinculado con el narcotráfico.

Recordemos que fue en 2017 cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América lo metió a la lista negra por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero, por lo que su carrera se vio duramente afectada, pese a que todo señalaba al cantante de regional mexicano, este desde un principio aseguró que lucharía por demostrar su inocencia.

El proceso fue largo, pues durante casi cinco años el cantante no pudo presentarse en Estados Unidos, y su música no podía ser reproducida en plataformas como Spotify, así como también sus redes sociales no podían ser verificadas.

Pero fue en mayo de este año cuando dio a conocer a los medios de comunicación que su nombre estaba limpio y fuera de aquella lista negra, demostrando su inocencia, por lo que nuevamente podrá reactivarse de todas las formas en la industria musical.

Julión Álvarez retoma su carrera luego de cinco años sin estar en plataformas. Foto: Estefanía Arreola

A pesar de que el equipo que acompaña al ex vocalista de la Banda MS logró entregar la información y pruebas necesarias para limpiar el nombre del artista originario de La Concordia, Chiapas, lo cierto es que él aseguró esta tarde durante su conferencia de prensa en la Ciudad de México que seguirá trabajando por limpiar su imagen, pues se debe a su público.

“Hasta hoy, hoy en día, yo puedo decir que soy una persona liberada, pero manchada todavía”, reveló el artista, quien aseguró que uno de sus objetivos en la actualidad es que las nuevas generaciones conozcan cada vez más su música, así como su imagen.

Durante el encuentro con la prensa en el InterContinental Presidente México, el cantante de “Ojos verdes” también reveló qué es lo que opina respecto a las agresiones hacia los cantantes en los conciertos, pero específicamente habló respecto a los abucheos que recibió Grupo Firme en el Estadio Azteca durante el encuentro de la NFL en donde se disputaron la victoria los 49ers de San Francisco contra los Cardenales de Arizona.

No sé si sea por el género al que nos dedicamos, o por falla de audio, pero son muchas las causa por las que uno puede ser abucheado, es mucha gente, muchas opiniones y desgraciadamente cuando hay fama y público se ocupan poquitos para que empiecen, es más fácil que se junte la bola para hacer un daño a alguien en este caso al artista”, aseveró el cantante conocido como ‘El Rey de la Taquilla’.

