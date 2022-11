Johnny Deep se burló del rey Carlos III y de Camila Parker en su cara y esta fue la bochornosa razón

Aunque sus mundos pueden llegar a ser muy parecidos, entre los reflectores y las figuras públicas que representan Johnny Deep y Carlos III, quienes tomaron protagonismo este año ante la coronación del primogénito de la Reina Isabel y el actor con su batalla legal que vivió con su exesposa Amber Heard, además de su inesperado cambio de look, estas celebridades tuvieron un punto de encuentro hace tiempo, sin embargo no forjaron una amistad, ya que hasta el protagonista de “Piratas de Caribe” se mofó del actual rey de Inglaterra.

En el 2004 cuando Deep debutaba en “Descubriendo el país de Nunca Jamás” estuvo promocionando la película por todo el mundo, entre los lugares que visitó se encontró con el rey Carlos III incluso le estrechó la mano y entablaron algunas palabras, parecía una emotiva conversación entre sonrisas, pero esa carismática expresión facial no fue positiva sino todo lo contrario.

Años después de aquel amistoso saludo entre ambos, el actor declaró en una entrevista para el programa The Graham Norton Show que fue muy difícil hablar con el monarca, no por el carácter por el que es conocido sino que a pesar de hablar el mismo idioma, el exmarido de Heard no logró descifrar ni una palabra de las que le decía, incluso hizo una imitación en el show de entrevistas. "Estaba tratando de entender eso del señor. Le estreché la mano, pero no sabía qué me había dicho”, afirmó mientras se burlaba del rey.

Durante ese mismo día le contó al conductor Graham Norton que también conoció a Camila Parker, no convivió mucho con ella pero dijo que le pareció agradable, aunque sonó más en un tono de ironía su impresión por la reina consorte, además de que no le dió la gran reverencia y se refieró a ella como "esa".

Todas las declaraciones que hizo hacía la realeza en el programa en vivo causaron indignación y sobre, apesar de que el 65% de la población de Inglaterra no acepta al actual rey, hubo un debate en redes sociales porque agunos internautas creyeron que los argumentos y el comportamiento con el que se refierió "Jack Sparrow" fue grosero, pero también hubo personas que lo apoyaron el hecho de que no haya hablado del todo bien de los ahora herederos de la corona en Inglaterra.

