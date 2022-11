Grupo Firme: locutor de radio se va contra Eduin Caz y compañeros los tacha de “Desubicados y soberbios”

Desde que Grupo Firme alcanzó la fama internacional no ha dejado de ser noticia, los jóvenes se han llevado los aplausos de la gente que sigue su carrera, pero también han sido presas de críticas y malos comentarios, tal y cómo fue el pasado lunes 21 de noviembre al momento de llevar a cabo el show del medio tiempo de la NFL México al que fueron invitados.

Cuando Eduin Caz y sus amigos cantaban el tema “Ya supérame” se aprecian algunos abucheos que llegan desde las gradas del Estadio Azteca en donde se encontraba el público, quienes al parecer y por lo que delatan sus acciones no estuvieron de acuerdo con que fueran los gruperos los encargados de amenizar el espectáculo.

Pero la gente que estaba de espectadora no fueron los únicos que arremetieron en contra de Grupo Firme, diversos medios de comunicación y un locutor de radio también señalaron que los cantantes no son muy amigables cuando se trata de colaboraciones.

Fue Gabriel Escamilla quien habló sobre su experiencia con los originarios de Tijuana, Baja California, dijo que son de los artistas que no les gusta hacer cosas si no hay algún pago de por medio y nunca llevan a cabo actuaciones, festivales o promoción con radio.

El locutor en su programa de la estación “La Z” afirmó que en ocasiones la fama es fugaz. “Unas veces estamos arriba y otras abajo y Grupo Firme ahorita está arriba, pero eso provoca que anden desubicados, soberbios. Lo que pasó el lunes llega en un momento importante, esperamos a ver cómo reaccionan. No es que yo lo quiera, pero es natural que haya caídas”, aseguró el comunicador.

Gabriel Escamilla, locutor de radio. IG/gaboescamilla1

La respuesta de Grupo Firme a los abucheos

Eduin Caz a través de una publicación en Instagram dijo lo que pensaba de los abucheos, también subió un video y pidió a sus seguidores que lo reprodujeran con sonido para que escucharan los gritos y desprecios que recibieron.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football al cuál felicito a mis amigos de los @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro”, escribió la estrella grupera al principio de un largo mensaje

Pero Eduin Caz no desaprovechó la oportunidad para señalar que pueden convocar a miles de personas que si les gusta lo que hacen. “Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil. Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio”, añadió

Grupo Firme antes de su presentación en la NFL México. FB/grupofirme

