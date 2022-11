Carmen Villalobos rompió el silencio sobre la supuesta filtración de imágenes privadas de Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos es una de las actrices latinas más importantes del momento y que además es considerada como una de las mujeres más bellas de todas. La protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ se encuentra disfrutando de su nuevo éxito y que es furor en Netflix. Sin embargo, se conoció hace algunos días que está muy molesta con su ex esposo, el actor Sebastián Caicedo por haber filtrado unas fotos íntimas y no descartaría en iniciar acciones legales.

La vida para Carmen Villalobos no ha sido para nada fácil, teniendo en cuenta que la niñez fue una etapa complicada para la actriz. Según comentó en una entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo, su padre era policía y eso hacía que se mudara constantemente, impidiéndole llevar adelante una vida normal. Luego, tuvo problemas con sus estudios debido a que por su situación económica, no pudo pagarse la facultad, obligando a la actriz a empezar a trabajar.

Carmen Villalobos es una de las mujeres más lindas de todas. Fuente Instagram @cvillaloboss

En el último tiempo, Carmen Villalobos tomó mayor popularidad cuando participó de las telenovelas ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Café con aroma de mujer’, llevándola a ser una de las actrices más destacadas de todas. En su último protagónico ‘Hasta que la plata nos separe’ que se puede ver en Netflix, se ha ubicado entre lo más visto de esta plataforma. Además, comenzó a incursionar en el modelaje y en la conducción, ya que está al frente de ‘Top Chef Vip’.

Carmen Villalobos y su increíble figura. Fuente Instagram @cvillaloboss

Durante más de diez años, Carmen Villalobos mantuvo un noviazgo con el actor colombiano Sebastián Caicedo y en 2019 decidieron contraer matrimonio. Sin embargo, a mediados de este 2022, anunciaron la separación y por ende, el divorcio. En las últimas horas, se conoció que la actriz está muy molesta con su ex por unas fotos que filtró.

Carmen Villalobos estaría molesta con Caicedo por unas fotos filtradas. Fuente Instagram @caicedovillaloboss

Algunos rumores aseguran que Caicedo filtró unas fotos íntimas de Carmen Villalobos y ante una pregunta de periodistas en una conferencia de prensa, la nacida en Barranquilla manifestó: “Eso pregúnteselo a él”. Las imágenes serían del inicio de la relación y que la actriz no quería que se divulgaran. No se descarta que la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ inicie acciones legales contra su ex.