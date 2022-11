Tania Rincón enamora desde Qatar con sus mejores looks para el mundial

Desde Qatar para todo el mundo, Tania Rincón ha visitado el país de medio oriente para estar en la cobertura para el Mundial de Futbol 2022 que se llevará a cabo en la capital de Doha. La conductora se ha consolidado como una de las mujeres más queridas de la televisión quien se ha ganado el corazón de los mexicanos por su elocuencia, carisma y belleza.

En este sentido, la nacida en La Piedad, Michoacán, ha destacado por sus apariciones en varios matutinos como "Venga la Alegría" y "Hoy", por el que su fama se ha reflejado en los casi cuatro millones de seguidores que tiene Instagram donde usualmente comparte su vida personal y ahora, nos muestra la hermosa vista que tiene el país donde se lleva a cabo la copa del mundo, dándonos una cátedra de cómo hay que lucir para el mundial.

Tania Rincón ha visitado los lugares más icónicos de Qatar Foto: Instagram @taniarin

No es un secreto que la bella conductora sería reclutada para esta gran fiesta deportiva mostrando sus mejores looks que tiene para demostrar que tiene los mejores looks. A continuación te mostramos los mejores atuendos que ha usado la bella comentarista de deportes a dos días que inició la justa por la Copa de futbol.

Tania Rincón da cátedra de cómo lucir en Qatar

Desde el desierto de Qatar hasta los barrios más populares del país, Tania Rincón ha dado cátedra de cómo hay que lucir en el país donde se lleva a cabo la justa mundialista del deporte más popular del mundo dando información puntual sobre lo que debes saber de del futbol y por supuesto de ese país.

Ha visitado varios desiertos de medio oriente Foto: Instagram @taniarin

Cabe recordar que este es su tercer mundial de la hermosa comentarista de deportes, quien ha destacado en el gremio que ha sido dominado por hombres, destacando no solo por su belleza, sino por la forma de compartir opinión con los expertos siempre dándole un plus a la noticia.

Rincón destaca por ser una de las conductoras más bellas de TUDN Foto: Instagram @taniarin

La bella michoacana no solo se muestra con espectaculares outfits, sino con su atuendo para iniciar el día, como los días que sale a ejercitarse, corriendo por las mañanas con un atuendo deportivo en short, playera sin mangas y tenis para entrenar.

Ejercitándose todas las mañanas Foto: Instagram @taniarin

Los mejores vestidos de Tania

Tania también ha lucido elegantes vestidos en los lugares más recónditos del medio oriente y en zonas donde hay que asistir de gala a lado de sus compañeros donde no pierde el glamour.

Tania lució un vestido azul para el día Foto: Instagram @taniarin

Después lució un bello vestido rosa para la gala Foto: Instagram @taniarin

