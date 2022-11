Galán de cine se quitó la vida tras ser rechazado por María Félix

María Félix fue una de las actrices mexicanas de la Época de Oro del Cine Mexicano más reconocidas a nivel internacional, pues además de conquistar por su talento, también lo hizo con su belleza. "La Doña" no solo enamoró al público que la veía en la pantalla grande, sino también a sus compañeros, uno de ellos fue Carlos Thompson, con quien tuvo una relación muy corta, pues lo terminó rechazando; años después el actor se quitó la vida por amor.

En 1952, la diva del cine, quien ya era muy conocida en varias partes por cintas como "El peñón de las ánimas", "Enamorada" y "Doña Bárbara", viajó a Argentina para grabar la película "La pasión desnuda" del director Luis César Amadori, quien la juntó con Carlos Thompson, un actor que contaba con mucha popularidad en aquel país y en varias partes de América Latina. El galán cayó rendido ante los encantos de la mexicana, quien también fue cautivada con su co-estrella, por lo que comenzaron una relación que lamentablemente duraría muy poco.

María Félix terminó con Carlos Thompson por otro hombre

La pareja se veía muy enamorada, así que estaba dispuesta a llegar al altar, por lo que en poco tiempo los artistas se comprometieron, sin embargo, "María Bonita", como también era conocida Félix, recibió una propuesta de Emilio "El Indio" Fernández para regresar a México y ser el personaje principal de su próxima cinta "El Rapto". La diva no se negó debido a que el director era uno de sus favoritos, de tal manera que viajó a su país natal con la promesa de que volvería a Argentina para casarse con su novio, quien la esperaría.

No obstante, el compromiso sería terminado después de que María Félix se volviera a reunir con Jorge Negrete, quien era su coprotagonista en aquella película de 1954. "El Charro Cantor" enamoró a su compañera de escena, con la que había trabajo 10 años de antes y se había llevado mal, pero ahora habían entablado una mejor relación, por lo que la diva de la pantalla grande decidió concluir el pacto con Thompson; algunos medios de la época afirman que lo hizo a pocos días de hacerse la unión matrimonial.

La protagonista de "Doña Diabla" argumentó que lo que sentía por el actor argentino era atracción física y no un amor verdadero. Carlos tuvo que soportar los rumores de la gente y de los medios de comunicación, mientras que la actriz comenzó una relación con Jorge Negrete, con el que se casó en 1952, pocos meses de terminar con Thompson. Pero su felicidad con el cantante no duró mucho, ya que el intérprete de "¡Ay! Jalisco no te rajes" murió tan sólo un año después.

Carlos Thompson se convirtió en galán de Hollywood Foto: FB

Carlos Thompson se quitó la vida por amor

A pesar de esta experiencia, Juan Carlos Eduardo Mundin Schaffter, nombre real del actor, le dio una oportunidad al amor al quedar prendado de Lilli Palmer, actriz alemana a la que conoció cuando comenzó su carrera en Hollywood. Los artistas se enamoraron, por lo que en 1957 se casaron, siendo una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento, ya que permanecieron juntos hasta la muerte de la protagonista de cintas el 27 de enero de 1986 a causa de cáncer.

La pérdida de su esposa fue algo muy doloroso para el actor, que lamentablemente tomó la decisión de terminar con su vida el 10 de octubre de 1990. El actor regresó a su natal Argentina, en donde ofreció una reunión con sus ex colegas, al terminar el evento se disparó en la sien derecha y murió a los 67 años. Sus restos descansan en el Cementerio de la Chacarita, ubicado en Buenos Aires.

Algunas de las películas por las que es recordado Carlos Thompson son: "The Flame and the Flesh" (1954) con Lana Turner y Pier Angeli, "Valley of the Kings" (El valle de los reyes, 1954), con Robert Taylor y Eleanor Parker," Magic Fire" (1955), en la cual interpretaba a Franz Liszt, acompañado de Yvonne De Carlo, Rita Gam y Valentina Cortese, por mencionar algunas de sus más de 40 trabajos en la pantalla.

Carlos Thompson se quitó la vida tras la muerte de Lilli Palmer FB lillimariepalmer

