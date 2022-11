Maluma manda indirecta a ¿Shakira y Dua Lipa?: "Si algunos no quisieron venir es su problema"

Maluma sigue en el ojo del huracán después de la actitud que ha tomado para defender su participación en el Mundial de Futbol de Qatar 2022, pues tras pasar un momento incómodo al ser cuestionado sobre por qué no rechazó la oferta al igual que artistas como Shakira y Dua Lipa, el colombiano tomó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje, en el que dejó claro que llevará su música a la justa deportiva, pues "si algunos no quisieron venir es su problema".

Hace unos días, el cantante de "11 PM" y "Hawai" confirmó que será parte de los eventos de inauguración de la copa de futbol que arrancará este domingo. Desde ese momento le comenzaron a llover críticas, sin embargo, las cosas se intensificaron cuando el colombiano dejó una entrevista en donde le cuestionaron si él no tenía problemas con la violación de Derechos Humanos por los que es acusado el país y la razón principal por la que Dua Lipa y su compatriota Shakira no participaron.

“Tú sabes que te debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta copa del mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, le dijo Moav Vardi a Maluma, mientras estaban en una transmisión en vivo.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”, dijo el intérprete de reguetón al periodista de la cadena israelí Kan, quien provocó que el artista se levantara y se fuera muy molesto del foro.

Maluma defiende su participación en Qatar 2022

Tras el desafortunado encuentro con la prensa que se hizo viral en redes sociales y que desató más ataques en su contra, Juan Luis Londoño Arias, nombre real del reguetonero, escribió un mensaje en sus historias de Instagram, en donde tiene 62.8 millones de seguidores. En el breve comunicado volvió a dejar claro que él sólo está asistiendo al encuentro de futbol para poner el nombre de su nación en alto, y para unir a los países por medio de su música y el tema “Tukoh Taka”, que hizo junto a la rapera estadounidense Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares.

"Esta noche cantamos en el Himno Oficial del Mundial en el Fan Event #TukohTaka. Yo vine a celebrar la fiesta del futbol. A poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo. Esa es mi tarea y mi legado", colocó en el escrito el cantante, de 28 años, en una foto en la que se le ve acostado en su cama del lujoso hotel en el que se hospeda en Qatar.

Foto: Especial

"No voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir es su problema pero yo estoy acá enfrentando una realidad y llevando luz al mundo entero", destacó Maluma en su publicación la cual musicalizó con el tema del Mundial de la FIFA. De esta forma intentó volver a contestar a los cuestionamientos de por qué no desistió de la propuesta tal y como lo hicieron otros artistas que se negaron a estar debido a las polémicas que enfrenta el país

De acuerdo a varios medios, el país que se rige por leyes basadas en el Islam por lo que debido a sus creencias violan los Derechos Humanos, en específico los de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, asimismo, han sido acusados de explotación laborar hacia las personas que construyeron los estadios, pues hasta se habla de trabajadores muertos en este proceso.

SIGUE LEYENDO:

Nicki Minaj y Maluma a cargo de la canción del Mundial de Qatar 2022, revelan fecha de lanzamiento

Alicia Keys anuncia de último minuto que no cantará en el Mundial de Qatar 2022