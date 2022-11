La película en Netflix que te dejará pasmado con su perturbadora trama, pero es una joya del cine

Con frecuencia, las producciones en Netflix que intentan ser divertidas terminan consolidándose como obras que van mucho más allá de la diversión. Ese es el secreto de Hollywood, que le ha dado al arte más que todo el cine experimental del planeta, y es particularmente este el secreto del género gringo por excelencia, hablamos del western, al cual pertenece una película que recientemente ha desatado furor en Netflix, pues se trata de un filme que narra diversas historias, cada una caracterizada con un peculiar toque de comedia, surrealismo y perturbación.

Se trata de la cinta titulada “La balada de Buster Scruggs”, producción disponible en esta empresa de streaming y que en inglés lleva el nombre de “The Ballad of Buster Scruggs”, es un largometraje lanzado en de 2018, escrito, dirigido, producido por los hermanos Coen (Joel David y Ethan Jesse Coen) dos cineastas estadounidenses ganadores de cuatro Premios Oscar, dos BAFTA y un Globo de Oro.

Esta cinta además ha llamado la atención debido a que es protagonizada por grandes actores y actrices consagrados de la industria, tal es el caso de Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan, Tyne Daly y Tom Waits, actuaciones que en complemento con la destacada narrativa de la película le hicieron merecer tres nominaciones a los Premios Oscar en las categorías de mejor guion adaptado, mejor canción original y mejor diseño de vestuario.

Un filme que no te debes perder en Netflix

El largometraje introduce al espectador a una historia fuera de los esquemas convencionales, esto debido a que se trata de una estructura de antología, dividida en seis historias independientes entre sí, ambientadas en el Viejo Oeste. Las diversas historias contadas en el filme tienen una parte divertida, compleja y oscura, pues en ella se tratan temas como la soledad, la moralidad o la violencia, pero el común denominador es que todas ellas incluyen muertes no accidentales.

“La balada de Buster Scruggs” está ambientada entre las décadas de 1850 y 1880 y consiste en seis historias independientes entre sí, con temáticas similares, mismas que se presentan como un antiguo libro titulado precisamente “The Ballad of Buster Scruggs and Other Tales of the American Frontier”, a lo largo del filme, podemos apreciar como una mano pasa las páginas de cada historia, cada una destaca por estar precedida de una ilustración de una de las escenas de la historia.

