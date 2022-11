Inés De Ramón: ella es la nueva novia de Brad Pitt; 19 años menor que el actor

Después de los escándalos que tiene sobre violencia intrafamiliar Brad Pitt intenta seguir con su vida y en especial esta en la búsqueda del amor, aunque hace poco tiempo se le vió involucrado con la modelo Emily Ratajkowski, ahora parece tener una nueva conquista que es 19 años más joven que él.

El galán de Hollywood tiene una nueva conquista Foto: Especial

La banda de rock U2 realizó un concierto en Los Ángeles, California por su Tour “Stories of Surrender”, donde asistió el protagonista de “El club de la pelea” pero no iba solo, sino que estaba acompañado de Inés de Ramón, expareja de Paul Wesley la estrella de “The Vampire Diaries”. En su romántica cita los acompañaron otras celebridades para disfrutar de la música de Bono, entre ellas eran Rande Gerber, Sean Penn y Cindy Crawford.

El medio The Daily Mail capturó muy cercano a Pitt y de Ramón en el evento por que se ve en la fotografías difundidas, donde se abrazaban y reían con química. Ellos llegaron juntos al Teatro Orpheum aproximadamente a las 8 de la noche, sonrientes y hasta cierto punto se mostraban acaramelados esperando a las demás celebridades.

En la secuencia de fotos se ve a la pareja salir del concierto Foto: Especial

Al finalizar el concierto el ganador del Oscar se fue en su vehículo Tesla, mientras que casualmente su bella acompañante fue llevada por el guardaespaldas del actor en otro vehículo. Aunque es la primera vez que se les captura juntos a la pareja que se sospecha por las risas enamoradas que el actor está de nuevo en la andadas con la joven de 29 años.

¿Quién es Inés de Ramón?

Aunque su nicho es el diseño de joyería, los medios ya la reconocen por su exesposo Paul Wesley de quien a mediados de septiembre anunció la ruptura de relación. Inés es originaria de Nueva Jersey, estudió en la Universidad de Ginebra en 2013 con una licenciatura en administración de empresas y de acuerdo con su LinkedIn, desde 2020 ha sido la jefa de ventas al por mayor en Anita Ko Jewelry, reconocida tienda donde celebridades como Kourtney Kardashian y Hailey Biebe son clientes.

“La decisión de separarse es mutua y ocurrió hace cinco meses” habló la empresaria sobre su divorcio con el actor Foto: Especial

