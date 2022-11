Kristal Silvia presume su silueta como rumbera

Kristal Silva es una de las celebridades que ha sorprendido durante el reality de Venga la Alegría (VLA) , "Quiero cantar", ya que además de mostrar su gran voz, también se ha lucido con sus performances, tal y como lo hizo este lunes cuando se dejó ver como toda una rumbera conquistando a sus millones de fanáticos que la vieron en la televisión y que la siguen en redes sociales, en donde replicó su look, con el que presumió su esbelta y curvilínea silueta.

La conductora del matutino de Tv Azteca se ha convertido en una de las más queridas dentro del concurso de canto, debido a que ha mostrado que tiene una capacidad vocal que le permite interpretar distintos géneros. Prueba de su talento, es que el día de ayer se presentó con la canción "La negra tiene tumbao" del ícono de la música tropical Celia Cruz, y para hacer un tributo muy especial, la también modelo, de 30 años, eligió un atuendo que hizo recordar a la intérprete nacida en La Habana, Cuba.

Kristal Silva conquista al presumir su silueta

La presentadora apareció con el escenario de VLA con un llamativo atuendo que hacía recordar a las rumberas del cine mexicano, pues tenía un mini short y un top, ambos en color plata y adornados por cientos de piedras y perlas que la hacían destacar. Con esta pieza Kristal mostró su vientre plano y cinturita, la cual deja ver de forma constante con sus coquetos looks, que van desde ombligueras hasta bikinis modernos con los que se corona como la más bella de la emisión matutina y de la televisión.

Kristal Silva presume vientre plano y cinturita IG @kristalsilva_

La prenda también la acompañó con un abrigo largo que tenía unas plumas a los costados, así como un tocado de perlas en la cabeza, como los que usaba la cantante de "Ríe y llora", "Yo vivé" y "La vida es un carnaval". De esta forma, Silva volvió a impresionar a los televidentes y a sus fanáticos de redes sociales, en donde replicó su look recibiendo cientos de mensajes positivos, en lo que además de reconocerle su talento en la música, le colocaron cometarios halagadores.

"La negra tiene tumabo… Stylist: @viko_navarro Outfit: @angelfarfalla @perla_wizards Hair: @andresjaramillohair @angelfarfalla Makeup: @yael.osornio_makeup.artist", escribió en la descripción de las fotografías Kristal Silva, quien recibió comentarios como "Cuerpazo", "Lo hiciste muy bien", "No puedooooooo guapísima", "Espectacularmente divina" y "Princesa", por mencionar algunos, mientras que también obtuvo más de 27 mil "likes", comprobando que es muy querida por sus fanáticos.

En tanto, Kristal Silva es una de las concursantes más fuertes de la competencia, ya que constantemente se ubica en los primeros puestos. A pesar de que ha tenido algunas polémicas, como cuando lloró en pleno programa en vivo, esto le ha hecho ganar más admiradores, quienes la apoyan debido a que canta con mucho sentimiento. Además, algunos piden que haga muchos más canciones y que comience una carrera en la industria.

Kristal Silva le hizo un tributo a Celia Cruz IG @kristalsilva_

Después de participar en Miss Universo 2016 representando a México, competencia en la que demostró su talento, Kristal Silva se ha ganado un lugar como presentadora de televisión, y es en VLA, donde ha conquistado al público con su carisma y su gusto por la moda, pues es un referente para muchas personas que la ven cada mañana en el matutino de Tv Azteca modelando diferentes atuendos que la colocan como un fashionista.

