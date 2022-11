Chiquis Rivera se pone navideña en coqueta lencería roja y cuernitos de reno

Chiquis Rivera es una de las famosas que se adelantó a las fiestas decembrinas, pues hace unos días dio a conocer el lanzamiento de su nuevo sencillo "Jingle Bells (Vamos all the way)", un tema en sintonía con las fechas que se aproximan y con el que recientemente se lució bailando con un look navideño, pues se dejó ver con coqueta lencería de dormir en color rojo y cuernitos de reno.

La hija de la cantante Jenni Rivera -que este 9 de diciembre cumple 10 años de fallecida en un accidente aéreo- confirmó que no hace caso a las críticas, y seguirá mostrando su lado más provocativo y sensual con sus atuendos, pues en más de una ocasión la intérprete ha sido atacada por sus detractores por mostrar su silueta curvilínea, sin embargo, deja claro que se siente orgullosa de su figura, como lo confirmó en sus historias al dejarse ver en bata de dormir y baby doll.

Chiquis Rivera se luce en coqueto look navideño

Fue en la plataforma de Meta donde Chiquis compartió con sus 5.5 millones de fans varios clips en sus historias, en los que se le ve presumiendo su figura con un look coqueto y llamativo, pues para encender la mañana, la también sobrina del cantante Lupillo Rivera se mostró lavando sus dientes con la mejor actitud, bailando su tema navideño, vistiendo un look rojo que combinó con una diadema con cuernitos de reno.

"God Morning" (Buenos días) y un emoji de corazón blanco fue como Rivera acompañó el clip en el que se le ve desde su cuarto de baño, lavando sus dientes y bailando al ritmo de "Jingle Bells (Vamos all the way)", canción que estrenó en redes sociales el pasado 10 de noviembre, en las que ya ha logrado miles de reproducciones, y que es una nueva versión del clásico de las fechas que combinó con otros estilos, como la cumbia.

Chiquis conquista en coqueto look de Navidad. Foto: IG @chiquis

Chiquis causó furor con su video, pues además de presumir que luce una silueta más estilizada con su revelador atuendo, la cantante también demostró que es una intérprete muy versátil y que así como no teme a mostrar sus curvas, tampoco le da miedo probar con nuevos estilos en la música.

No es la primera vez que Janney Marín Rivera, nombre real de la hija de la llamada Diva de la Banda, causa polémica por sus atrevidos looks o sus publicaciones, pues recordemos que se ha convertido en tendencia cuando ha posado sin ropa, como lo hizo hace unos meses desde la regadera, mostrando su belleza y su voluptuosa silueta con la que se ha coronado como una de las reinas curvy.

La cantante lanzó una canción para las fechas. Foto: IG @chiquis

SIGUE LEYENDO:

Chiquis Rivera conquista bailando "La boda del Huitlacoche" en ajustado jumpsuit de polipiel

VIDEO: Chiquis Rivera conquista con enterizo de transparencias