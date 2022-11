Buscan cancelar a Jungkook de BTS por su participación en Qatar 2022

A través de redes sociales, internautas se dieron a la tarea de cancelar a los artistas que confirmaron su participación en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, por lo que Jeong Jungkook no se salvó, ya que hace unos días se confirmó que participaría en la ceremonia de apertura y en la canción oficial del evento.

¿Por qué cancelan a los artistas?

De acuerdo con la DW, una de las polémicas del evento es que, para la construcción de 8 estadios, carreteras y un aeropuerto, decenas de trabajadores murieron. De hecho, el diario británico The Guardian, afirmó que alrededor de 6 mil 500 migrantes murieron en Qatar y la mayoría de ellos trabajaba para los preparativos del Mundial.

Además, existe una preocupación de que no se respeten los derechos de la comunidad LGBT+, pues en Qatar las prácticas homosexuales están penalizadas con condenas de prisión. Por su parte, la cantante británica Dua Lipa, quien es conocida por sus éxitos "New Rules" y "Levitating", declaró que ella no pensaba formar parte de este evento hasta que se preocuparan por cumplir con los derechos humanos.

Junkook será parte de la canción de Qatar 2022. (Créditos: Facebook / BTS)

Jungkook viaja a Qatar

Ante esta situación, el cantante más joven de BTS, Jeong Jungkook, quien es conocido como el "Golden Maknae", recibió toda clase de críticas y comentarios en redes sociales, pues afirman que con su participación en el Mundial demuestra que no apoya los derechos de la comunidad LGBT+ y no le importan las muertes de los trabajadores migrantes.

Sin embargo, los fans de la boyband, quienes se hacen llamar ARMY, creen que Jungkook no tiene la culpa de la polémica del evento deportivo y él solamente hace su trabajo. "Que tengas un buen viaje, que vayas y vuelvas con bien, que todos los proyectos que hagas te salgan excelentes y esa presentación en Qatar sea la mejor de todas", "Es que Jungkook ni siquiera puede decir nada si no su empresa, él simplemente tiene que hacer lo que le digan sin voz ni voto" y "¿No les parece medio xenofóbico joder a Jungkook por lo del mundial y el tema de Qatar, pero no decir absolutamente nada sobre los otros mil artistas que van a cantar o hacer alguna performance al respecto? Digo...", fueron los comentarios del fandom en Twitter.

Cabe señalar que, el maknae de los Bangtan Boys ya se encuentra en el país árabe desde este martes, ya que formará parte de la banda sonora de la Copa del Mundo y actuará en la ceremonia de apertura del Mundial junto a otros reconocidos artistas.

JK antes de viajar a Qatar. (Créditos: Twitter/ @archivekukk)

SIGUE LEYENDO:

Jungkook de BTS será parte de la canción oficial del Mundial de Qatar 2022

BTS conquistó a dos miembros de Twice, así los descubrió el ARMY

VIDEO: La vez que Jungkook de BTS demostró lo bien que interpretaría a Spider-Man

PAL