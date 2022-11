Ángela Aguilar conquista en moderno look baby pink con tenis de 20 mil pesos

Después de ser la sensación en su paso como modelo de lencería para Savage X Fenty, firma de moda de la cantante Rihanna, la Ángela Aguilar vuelve a conquistar a sus millones de seguidores en las redes sociales. Con su última publicación en Instagram, la joven intérprete se lució como auténtica fashionista con un look baby pink que combinó con unos lujosos tenis de la marca Gucci, con un valor de casi 20 mil pesos.

La nieta de los cantantes y actores del Cine de Oro, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, no sólo ha ganado fanáticos por su gran talento arriba del escenario en el que inició su carrera desde niña, también por ser una joven con un estilo propio para vestir con el que ha impuesto moda, sobre todo cuando se trata de prendas que destacan su pequeña cintura, pues esta parte de su cuerpo es muy admirada por sus seguidores, siendo comparada con otras famosas como Thalía.

La cantante conquista en coqueto look. Foto: IG @angela_aguilar_

Ángela conquista TikTok en look baby pink

Fue a través de su cuenta oficial de la plataforma de Meta que Ángela se lució con sus 8.9 millones de seguidores con un look perfecto para la temporada de otoño-invierno. En las imágenes se puede ver a la hija más pequeña de Pepe Aguilar luciendo un atuendo en color rosa, atuendo con el que se lució desde un avión, pues se observa a la intérprete sentada en un asiento individual.

"Agradecida por tantas oportunidades y tanto cariño. Todo es gracias a ustedes. Gracias Angelitxs", escribió la cantante para acompañar las dos imágenes en las que se confirmó como una fashionista, al presumir un coqueto atuendo, pues viste un conjunto de color baby pink, que es como se le llama al tono de rosa muy bajo, que combina pantalones holgados con una blusa, ambos en tela afelpada, por lo que es un outfit perfecto para la temporada.

Ángela presume lujosos tenis de Gucci. Foto: IG @angela_aguilar_

Con más de 282 mil "me gusta", las fotografías de Aguilar, de 19 años, cantante de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven", causaron sensación entre sus fanáticos, quienes no dudaron en llenarla de halagos, pues al momento han comentado la publicación con palabras como: "Omg amo el outfit!!!", "Preciosa como siempre", "Estamos muy orgullosas de ti y lo sabes. Te amamos" y "Guapísima", logrando generar más de 700 mensajes.

La hija de Pepe Aguilar también volvió a confirmar que es una de las famosas que prefiere las firmas internacionales, pues para complementar su atuendo llevó unos tenis de la firma italiana de moda, Gucci, calzado que de acuerdo al sitio oficial de la firma para México, tienen un valor de 18 mil 900 pesos, sneakers que destacan por sus colores pastel, con suela gruesa y un estampado con los logos GG.

Los tenis de Gucci tiene valor de 18 mil 900 pesos. Foto: gucci.com

Ángela, que recientemente cumplió 19 años en medio de la polémica de una posible relación con el cantante Manuel Medrano, 16 años mayor que ella, es una de las artistas más importantes del género regional, pues a su corta edad ya ha recibido decenas de reconocimientos, demostrando así que no sólo destaca por su belleza, además, ya ha sido modelo para diversas revistas en las que ha deslumbrado con su estilo y elegancia.

