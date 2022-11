Ángela Aguilar: 3 fotos de su transformación de "Princesa del regional mexicano" a modelo de Rihanna

Ángela Aguilar acaba de sumar otro logro a su carrera, pues este miércoles desfiló para la marca "Savage x Fenty", de la cantante Rihanna quien la invitó a participar junto a otras modelos y celebridades. La intérprete ha destacado en la música como la "Princesa del regional mexicano", sin embargo, poco a poco se gana un lugar en el mundo de la alta costura, pues es un ejemplo de estilo para muchas jóvenes, para muestra estas tres fotos en las que se puede ver su transformación.

La hija menor de Pepe Aguilar participó "Savage x Fenty Show Vol. 4", que se transmitió la noche de 9 de noviembre por medio de la plataforma de Amazon Prime Video, convirtiéndose en la primera mexicana en estar en este importante evento. La cantante de "En Realidad" modeló junto a personalidades de la industria como Irina Shayk y Cara Delevingne, así como a Anitta, Bella Poarch, Burna Boy, Don Toliver y Maxwell, por mencionar algunos de los famosos que se dieron cita junto a la originaria de Barbados para dar un show inolvidable.

3 fotos de la transformación de Ángela Aguilar de cantante a modelo

No es casualidad que Ángela sea parte de los eventos más importantes, ya que forma parte de una familia de renombre, pues hay que recordar que es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes fueron cantantes y actores de la Época de Oro del Cine Mexicano y comenzaron una dinastía, que ahora continúa su legado en la industria, como es el caso de la joven, que a pesar de que acaba de cumplir 19 años el pasado mes de octubre, ya tiene una larga trayectoria en la música debido a que empezó cuando tan sólo era una niña.

Ángela Aguilar debutó cuando era una niña IG @angela_aguilar_

La joven intérprete comenzó su carrera siendo impulsada por su padre Pepe Aguilar y por mucho tiempo fue relacionada con él, hasta que demostró que puede brillar por sí misma, por lo que empezó a despuntar su carrera como solista con el álbum "Primero soy mexicana", del 2018, con el que obtuvo una nominación al premio Grammy y dos a la edición Latina, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes en ser considerada para ambos galardones.

Después de esto, Ángela Aguilar se robó la atención de los productores, por lo que surgieron más colaboraciones con ella como fue Christian Nodal, Jessy y Joy, así como recientemente Yurida. De igual forma, se separó de su padre para iniciar su gira "Mexicana Enamorada", en la que interpretó temas del disco que lleva el mismo nombre que el tour, el cual recorrió varias ciudades de México y en Estados Unidos, en donde tiene una gran aceptación.

La cantante combina su pasión por la moda con las prendas típicas IG @angela_aguilar_

Además de su carrera musical, en la menor de la Dinastía Aguilar en los últimos años ha comenzado a destacar como ícono de la moda para las jovencitas, pues ha sabido combinar su pasión por los atuendos en tendencia con las prendas típicas mexicanas. En sus redes sociales, como Instagram, ha enseñado que tiene un gusto por las marcas de lujo, pero que también quiere portar ropa de algunas regiones de su país.

Con este antecedente, Ángela ha aparecido en portadas de revista, en las que confirma que es una de las nuevas exponentes de la moda en México, por esa razón no es de sorprender que Rihanna la haya elegido para posar con sus prendas de lencería, las cuales están diseñadas para todo tipo de cuerpos. La cantante de "Ahí donde me ven" confesó que se encontraba fuera de su área de confort, pero se dijo muy emocionado por probar con esta nueva faceta de la mano de la intérprete de "Umbrella".

Ángela Aguilar posó con lencería diseñada por Rihanna Foto: savagex.com

