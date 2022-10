Travis rebobina el tiempo en Velódromo de la CDMX

“Va a ser como estar en una máquina del tiempo esta noche, hagan de cuenta que están escuchando el disco en su cuarto” fueron las palabras que dirigió Fran Healy, vocalista de Travis la noche del sábado, tras iniciar la velada con “Sing”.

Usando una playera color salmón y su inseparable gorra Fran ofreció en el Velódromo de la CDMX casi dos horas en las que recorrió los éxitos de su emblemático disco The invisible band de 2001.

Una noche nostálgica fue lo que se vivió gracias al espectáculo que ofreció la banda escocesa, la cual también fue parte del Festival Tecate Coordenada, que se realizó en Guadalajara este fin de semana.

“Dear diary” fue bien recibida por los asistentes que sumaron siete mil, para continuar con “Side”.

La banda interactuó en todo momento con sus seguidores, siguieron éxitos como “Flowers in the window” y “The cage”, además de “Safe” y “Follow the light”.

"Closer" fue uno de los temas con mayor participación por parte de los asistentes

FOTO: Especial

México tiene una relación muy especial con Fran Healy (Voz y Guitarra), Andy Dunlop (Guitarra), Dougie Payne (Bajo) y Neil Primrose (Batería) y no podían dejar pasar de festejar con sus seguidores esta presentación especial de Aniversario.

Pasadas las 21:00 horas se tomaron un pequeño descanso para cambiarse de ropa y regresar para deleitar a sus seguidores con temas como “A ghost” y “My eyes”.

Uno de los temas más coreados de la noche fue “Closer”, para continuar con “Selfish Jean” y “Rain”.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar cumple 19 años entre lujos, caballos, escándalos y un legado musical

VIDEO | Alfredo Olivas rinde homenaje a Grupo Firme, así suena “Yo ya no vuelvo contigo” en su voz

Se confirma la serie de Grupo Firme, esto es todo lo que se sabe