Culpan a Piqué de crisis en restaurante donde trabajaba Clara Chía, lugar donde se veían a escondidas

Gerard Piqué sigue dando de qué hablar por su polémico romance con Clara Chía Martí, aunque esta vez fue señalado de ser el culpable de la crisis que atraviesa el restaurante donde antes trabajaba su nueva novia y que fue testigo del inicio de su amorío antes de que anunciara su separación con la cantante Shakira.

El futbolista del Barcelona ha sido blanco de bromas y críticas luego de que diera a conocer su romance con la joven estudiante de 23 años, pues tanto algunos de sus fanáticos como los de la intérprete de “Ojos así” no perdonan su infidelidad y ahora el resentimiento llegó a otro nivel, pues aseguran que su noviazgo ha afectado tanto su empresa como el lugar donde se conocieron.

Gerard Piqué y Clara Chía. Foto: IG @barcelona.queens

Clara Chía Martí trabajaba en el bar Traviesa Tuset cuando conoció al defensa del F.C. Barcelona ya que era un lugar que frecuentaba, pero cuando comenzaron a salir él la contrató para que se uniera a su empresa Kosmos Global Holding que también atraviesa una crisis por la renuncia masiva de empleados quienes, según paparazzi Jordi Martin, aseguran que Piqué no muestra el mismo interés en su negocio que antes y ahora se enfoca en su nuevo romance.

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella (…) Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, señaló el fotógrafo en el programa español “Socialité”.

Culpan a Piqué por crisis en bar

En medio de su complicada separación con Shakira y la batalla legal que enfrenta con ella, todo indica que la relación de Piqué con Clara Chía le ha traído más problemas de lo esperado al futbolista ya que el restaurante donde antes trabajaba su novia ahora atraviesa una fuerte crisis de clientes que se niegan a regresar cansados de lo que provoca su presencia.

Lugar donde se conocieron Clara Chía y Piqué. Foto: IG @latraviesatuset

De acuerdo con las “opiniones” que se revelaron del lugar a través de Google Maps, algunos de sus clientes han decidido no volver al restaurante pues aseguran que el ambiente no es el mismo desde que se dio a conocer la relación con Clara Chía y que el futbolista.

“Desde que va Gerard Piqué el local ha perdido mucho. Ojalá se vaya a vivir a Andorra”, “Desde lo de Piqué es una paranoia ir”, se puede leer en algunos de los comentarios mientras que en redes sociales aseguran que, incluso, el servicio ha cambiado y la calidad ha bajado considerablemente.

