Tráiler | La película de suspenso que arrasa en HBO Max con su historia sobre el miedo a lo desconocido

Tanto en HBO Max como en las demás plataformas de streaming, las opciones en cuanto a series y películas son cada vez más amplias, las cuales van desde el terror psicológico hasta el drama y comedia.

Si cuentas con una suscripción de HBO Max y ya le diste vueltas una y otra vez al catálogo buscando una opción interesante para ver desde la comodidad de tu sofá, la película que te recomendamos a continuación podría cumplir con tus expectativas, esto debido a que se trata de un filme que, de acuerdo a la opinión de la crítica especializada, es una cinta que te hará reflexionar sobre el miedo del ser humano hacia lo que no conoce.

Una película de fantasía y suspenso

Se trata de la cinta titulada “Lady in the Water” o en español “La dama en el agua”, la cual fue dirigida por M. Night Shyamalan y producida en 2005; tuvo lanzamiento oficial en 2006 y ahora se encuentra entre las producciones cinematográficas más exitosas y vistas en la plataforma de streaming.

Esta producción fue protagonizada por Paul Giamatti quien trabajó en cintas como Private Parts, The Truman Show, Saving Private Ryan, El negociador y Man on the Moon y Bryce Dallas Howard que formó parte del elenco de producciones cinematográficas como Spider-Man 3 (2007), Terminator Salvation (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Help (2011), Jurassic World (2015) y en Jurassic World: el reino caído (2018).

¿De qué trata “Lady in the Water”?

Dicha cinta forma parte de una adaptación de un cuento de hadas que el propio director inventó para sus hijos; es la primera película de Shyamalan que no produjo Walt Disney Pictures, sino Warner Bros.

“La dama en el agua” sigue la historia de Cleveland Heep quien trabaja como personal de mantenimiento dentro de un complejo de apartamentos en Filadelfia, sin embargo, su vida da un giro completamente inesperado cuando conoce a una misteriosa joven dentro de las galerías que pasar por debajo de la piscina comunitaria del lugar.

Luego de este acontecimiento que lo deja perplejo, Cleveland descubre que se trata de una “narf”, es decir, una ninfa surgida de un cuento de hadas que emprendió un peligroso viaje desde nuestro mundo hacia el suyo.

La película de suspenso para disfrutar hoy en la plataforma. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

TRÁILER: La película que te hará replantear tus metas en la vida está en HBO Max, te sacará lágrimas

La escalofriante película para ver hoy en HBO Max que te hará pensar en la inseguridad que viven las personas