Bárbara de Regil se lanza contra tiktoker por criticar a su hija: "Una más que se quiere colgar"

Bárbara de Regil una vez más se encuentra en el ojo del huracán, aunque esta vez por pelear con una tiktoker que calificó de “prepotente” a su hija debido a la actitud que tuvo con ella en un conocido club nocturno. Ante esto la actriz lanzó un polémico mensaje que le ganó una lluvia de críticas al acusarla de “colgarse” de su fama.

La protagonista de “Rosario tijeras” ha sido criticada por sus polémicas declaraciones y las peleas que ha tenido con algunos creadores de contenido, como sucedió con una joven en TikTok que relató la amarga experiencia que tuvo al conocer a Mar de Regil y que la hizo sentir incómoda al igual que una de sus amigas.

Bárbara de Regil pelea con tiktoker. Foto: IG @barbaraderegil

Grecia Bazañez es la influencer que calificó de “prepotente” a la hija de la actriz, esto debido a la actitud que tuvo cuando se encontró con ella en un centro nocturno ubicado en La Paz, Baja California: “No soy su fan ni nada de eso entonces yo jamás me he acercado, ni le pido una foto, ni la he saludado porque ella es una persona como todos nosotros y se la quiere pasar a gusto”.

“Recuerdo que yo entre al baño, con unas amiguitas, paso al área de lavamanos, la niña estaba en el espejo y al pasar como había muchas niñas, me tiran la bolsa y se me cae todo, el labial cayó justo al lado de sus piernas, lo único que hice fue tocarle el hombro, le pedí me pasara el labial, la morra me ve me barre, se voltea y se va”, detalló.

Bárbara de Regil contra tiktoker

Aunque la joven no mencionó directamente a Mar de Regil, los usuarios de inmediato aseguraron que se trataba de ella ya que no sería la primera vez que hace lo mismo con los fans, por ello, Grecia exhortó a sus seguidores a “elegir mejor” a sus ídolos ya que no todos son lo que aparentan.

Luego de que el video se hiciera viral la actriz respondió con un mensaje por el que le llovieron fuertes críticas y fue tachada de “ridícula”: “Uy, una más que se quiere colgar. Mami, sí se puede brillar sin tener que hablar de alguien más”.

“Estas muy bonita para andar inventando cositas que no son. Te mando muchísimo amor”, así respondió Mar de Regil aunque más tarde tanto ella como la actriz borraron los mensajes debido a los comentarios negativos que recibieron.

Grecia no tardó en responder al mensaje de Bárbara de Regil y dijo sentirse decepcionada: “La verdad yo era su fan, me encantaba ver ‘Rosario Tijeras’. Bueno, creo que si me quisiera colgar de la fama de alguien no sería de la de usted ni de la de su hija, la verdad. Yo lo dije, mi contenido no es así y simplemente estoy contando algo que me pasó a mí y a mis amigas. Pues sí, es una mala experiencia, nunca me expresé mal de nadie ni dije nada malo, y pues simplemente hay que tener educación y ya”.

