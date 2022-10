Seulgi de Red Velvet impacta con su debut en solitario “28 Reasons”

Seulgi Kang, conocida por ser una de las vocales principales de la girlband de K-Pop Red Velvet, hizo su debut en solitario este martes al lanzar su nuevo video musical titulado "28 Reasons", el cual sorprendió a todos sus fans debido a su increíble coreografía y pegajoso ritmo.

“28 Reasons”, su album solista

Aunque la bailarina principal de Red Velvet había cantado para bandas musicales de algunos dramas coreanos, este es su primer disco en solitario. El material se llama "28 Reasons" y cuenta con seis canciones de poco más de tres minutos. De hecho, el primer sencillo tiene el mismo título del album y ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Entre las canciones de su trabajo solista podemos encontrar también "Dead Man Runnin"´, "Bad Boy, Sad Girl" (junto a ´BE'O), "Anywhere But Home", "Los Angeles" y "Crown". Sin embargo, su primer single, “28 Reasons”, ya ha alcanzado récords musicales, pues Seulgi se volvió la primera cantante coreana en alcanzar el número 1 en la lista de álbumes de iTunes de Estados Unidos.

Seulgi habla de su primer disco

Tras el lanzamiento de su primer trabajo solista, la cantante de K-Pop se mostró nerviosa durante la conferencia de prensa, pues aseguró que podía creer que luego de 8 años como artista finalmente tendría un material solo. "Todo este tiempo he hecho muchas promociones, pero estoy nerviosa por mi disco solista. No se sintió real todo este tiempo, pero finalmente he comprendido la realidad", agregó la integrante de Red Velvet.

Por otro lado, mencionó que para su trabajo en solitario mostrará una faceta nueva nunca y detalló que enseñará una gran coreografía con “28 Reasons”. "Es mi primer solo tras 8 años desde el debut. Les mostraré una variedad de colores vocalmente juntos con una valiente y poderosa presentación que es diferente a lo que he hecho antes", mencionó Seulgi, quien viajó a Reino Unido para grabar parte del su último video musical.

