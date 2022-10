Irma Miranda: la segunda oportunidad que le hizo llegar a Miss Universo

Irma Miranda tenía 20 años cuando entró a un concurso de belleza representando su estado, Sonora. Era 2016 y logró avanzar hasta la etapa final de Nuestra Belleza México, quedando en segundo lugar; situación que no la desanimó porque le llegaron ofertas para trabajar en televisión y se mudó a la CDMX. Ahora, seis años después, logró su sueño y ahora representará al país en Miss Universo.

“Quiero mostrar que los mexicanos somos personas perseverantes y honestas, no nos rendimos y buscamos nuestros sueños. Quiero enviar el mensaje de que las oportunidades existen y si realmente lo deseamos, un no, no nos puede detener, porque a veces nos limitamos por miedo al fracaso, dudas que la vida y sociedad en general nos inculca y debemos romper ese tabú”, afirmó.

Miranda sabe que quizá la gente no se ánima a hacer las cosas por miedo, pero aún con este sentimiento se debe avanzar, porque sólo así se cumplen las metas. También considera que hay que estar pendientes de las señales, ya que a veces las personas o las cosas te ayudan a fijar tu objetivo. En ese sentido, recordó que al ver a Andrea Meza triunfando, la hizo regresar a la competencia.

“Andrea fue la que me inspiró a volver, la veía tan feliz y disfrutando en el escenario, que me regresó esas ganas de representar a México y no me quise quedar con la espinita, sabía que era un posibilidad grande de llegar a la final y me aventé”, afirmó.