María Chacón enciende la red en revelador vestido negro de aberturas

María Chacón está en uno de los mejores momentos de su carrera como actriz, pues hace sólo unos días se estreno su nuevo proyecto, y parece que ya está festejando su éxito, pues en su cuenta de Instagram compartió imágenes del look que llevó a una fiesta, con el que encendió la red al tratarse de un revelado vestido negro de aberturas con el que destacó su curvilínea silueta y robó miradas.

La actriz es parte del elenco de la telenovela "Cabo", que se estrenó el pasado lunes 24 de octubre por Las Estrellas, producción de José Alberto "El Güero" Castro, y que es protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa, acompañados de otros famosos como: Rebecca Jones, Rafael Inclán, Sofía Rivera Torres, Eva Cedeño, Sergio Kleiner, Gonzalo Vega Jr., Fabiola Campomanes, José Elías Moreno y Felicia Mercado, hermosa actriz del Cine de Ficheras que a sus más de 60 años presume silueta perfecta.

María Chacón conquista en revelador vestido negro

Fue la noche de este viernes cuando María publicó en sus historias de la popular plataforma de Meta, en la que la siguen 1.3 millones de admiradores, una serie de videos y fotos de la fiesta a la que asistió, y en la que se reencontró con sus amigos, como lo dejó ver en una fotografía en la que aparece retratada con tres jóvenes, además de otra imagen en la que mostró su look frente a un espejo.

María conquista en atrevido look negro. Foto: IG @oficialmariachacon

"back w my boys" (de vuelta con mis muchachos), escribió Chacón para acompañar una de las fotografías en las que se le ve acompañada de sus amigos, y aunque no se puede ver su atuendo por completo, se observa que tiene el mismo peinado que en la imagen anterior, en la que se muestra con su arriesgado vestido de aberturas, look que combinó con botas a la altura de las rodillas.

María eligió para pasar una noche divertida un vestido negro que destaca por su diseño cut out, como se le llama a la confección de prendas con aberturas que pueden ir en diversas partes de la pieza, como la que llevó Chacón la noche de este viernes, que llama la atención por dejar ver su abdomen y un escote revelador con el que mostró su piel bronceada y se coronó como reina de estilo.

María se dejó ver en las últimas semanas desde las playas de Baja California, mostrando principalmente coquetos atuendos de playa, como los bikinis con los que se dejará ver en la telenovela "Cabo", pero en su vida normal también destaca por sus atuendos, pues es una de las famosas que muestra que los atuendos con aberturas son una gran elección, como lo ha confirmado con sus mini vestidos y jumpsuits.

La actriz impone con su estilo arriesgado y sensual. Foto: IG @oficialmariachacon

María Fernanda Chacón Romo, nombre completo de la actriz, inició su carrera en el año 2000, como modelo infantil para comerciales de televisión y después se integró al programa Código F.A.M.A. Mientras que su primera oportunidad en telenovelas llegó con "Alegrijes y Rebujos" y el papel de Sofía Domínguez "La Chofis", un personaje que la llevó a la fama y por el que sigue siendo recordada.

