María Chacón sube la temperatura en arriesgado vestido de aberturas

María Chacón está a unos días de estrenar su nuevo proyecto, y para dar a conocer a la prensa la telenovela se realizó un elegante evento en el que se vio a la actriz derrochando belleza y estilo con un arriesgado vestido de aberturas en colores rosa y rojo con el que elevó la temperatura y se confirmó como una de las jóvenes artistas amante del fashionismo, pues con su look dio cátedra de moda.

La actriz es parte del elenco de la telenovela "Cabo", que se estrenará este lunes 24 de octubre por Las Estrellas, producción de José Alberto "El Güero" Castro, y que será protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa, acompañados de otros famosos como: Rebecca Jones, Rafael Inclán, Sofía Rivera Torres, Eva Cedeño, Sergio Kleiner, Gonzalo Vega Jr., Fabiola Campomanes, José Elías Moreno y Felicia Mercado; entre muchos otros.

María Chacón conquista en revelador vestido

Fue la tarde de este jueves cuando María asistió a la presentación oficial a la prensa del melodrama que lleva grabando desde hace unos meses, y que tiene como principal locación las playas de Baja California, en el que su personaje llevará el nombre de Bárbara, y ya ha dado una muestra en las redes sociales de los atuendos con los que se dejará ver en la pantalla chica, con los que ha conquistado a sus fans como lo hizo en el elegante evento.

"que noche... no quepo de la felicidad de estar contando esta historia que ya podrán ver el próximo lunes. Muero porque conozcan a Rebeca y se enamoren de ella (o la odien), tanto tiempo espere por un personaje así, y ahora que aquí está, me muero de los nervios. Sólo espero la disfruten tanto como yo", escribió Chacón para acompañar una de las fotografías en las que se le ve luciendo su arriesgado look.

Con fotografías y videos, María dio cuenta de lo vivido este jueves y mostró a sus millones de seguidores en Instagram el look que eligió para la presentación de "Cabo", un vestido de aberturas que combina telas en colores naranja y rosa, pieza que llama la atención por su estilo cut out, que fue uno de los favoritos del verano y parece tomar fuerza en este otoño, como lo confirmó la actriz que cautivó con su atuendo perfecto para destacar su figura y mostrar un poco de piel.

María conquistó el evento con su belleza. Foto: IG @oficialmariachacon

María se ha dejado ver en las últimas semanas desde las playas de Baja California, mostrando principalmente coquetos atuendos de playa, pues compartió en diversas ocasiones, en sus historias de la plataforma de Meta, instantáneas en las que se le ve posando con modernos bañadores de dos piezas en colores neutros o con estampados como los de animal print o los más clásicos de flores.

María Fernanda Chacón Romo, nombre completo de la actriz, inició su carrera en el año 2000, como modelo infantil para comerciales de televisión y después se integró al programa Código F.A.M.A. Mientras que su primera oportunidad en telenovelas llegó con "Alegrijes y Rebujos" y el papel de Sofía Domínguez "La Chofis", un personaje que la llevó a la fama y por el que sigue siendo recordada.

La actriz se muestra muy feliz por su nuevo proyecto. Foto: IG @oficialmariachacon

