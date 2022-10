El famoso que le dio la espalda a Eduin Caz y Grupo Firme en su momento más difícil

Eduin Caz y Grupo Firme son uno de los grupos más seguidos en nuestro país y su éxito se ha comprobado en diferentes oportunidades, como cuando llevaron a más de 300 mil personas al Zócalo de la Ciudad de México o cuando estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños de la hija de Saúl "Canelo" Álvarez. Es claro que son de los favoritos de la afición mexicana, pero fuera de su música, hay algo que le cuestiona uno de los mayores exponentes de la música regional en México.

Hablamos de Julio Preciado, ex de la Banda el Recodo y ahora solista, con más de 30 años de carrera que también es una autoridad cuando se trata de música mexicana. El cantante de éxitos como Dos hojas sin rumbo, Por una mujer bonita y El Palomito habló sobre las cosas que hacen los grupos y solistas mexicanos que no le parecen y que él nunca ha hecho "por respeto al público".

Julio Preciado criticó a algunos exponentes de la música regional mexicana

FOTO: Archivo

Julio Preciado explicó que le gusta la música regional mexicana de la actualidad, pero que hay algunas cosas que no le gustan de la industria y de este género musical. "No me gusta que le falten al respeto al público, que se suban a quemar mariguana, no me gusta que estén tomando tanto”, lamentó.

Dijo que entre los cantantes de su generación siempre hubo respeto por el público y por la obligación que tenían de hacer pasar un buen rato a las personas que pagaban por un boleto para sus conciertos, algo que ahora no es tan común. "Creo que la vieja guardia y me incluyo en ella porque soy parte, siempre había un respeto con el público, siempre lo teníamos. Jamás nos subíamos en las garras que se suben a trabajar”, abundó.

Además, aseguró que los artistas deberían tener otra ropa para subirse al escenario, es decir que tengan la que usan en casa o en la calle y un "uniforme" para los shows que brindan. “No puedes subirte al escenario quemándote un gallo de mariguana o ya tomándote una botella de tequila”, finalizó.

