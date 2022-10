"Huesera": la nueva película de terror mexicana ganadora en EU y Europa

Michelle Garza Cervera es aficionada al género de terror desde que era una niña y sabía que su debut en el séptimo arte con un largometraje tenía que ser en este estilo, porque sólo éste le permite parar para ver si lo que está normalizado está bien y cuestionarlo desde una perspectiva diferente. Así lo hizo en “Huesera”, una historia que muestra las fracturas de la maternidad.

“La incomodidad es de las cosas más necesarias que debemos ocasionar en el mundo, porque cuando algo resulta armonioso, se puede volver peligroso y me gusta que se describa así este trabajo, porque para nosotras mismas fue incómoda hacerla, porque atravesamos por cuestionamiento y exposiciones, por la que cualquier mujer pasa”, contó Garza Cervera.

“Huesera” narra la vida de “Valeria” (Natalia Solián), una mujer que desea ser madre y cuando se embaraza, empieza a experimentar una serie de sensaciones que la hacen cuestionar el deseo de ser madre y enfrentar lo que esto conlleva, un tema del que poco se habla, porque en el país está tan idealizado el papel de la madre, por eso cualquier mujer se va a identificar.

Tal como le pasó a la protagonista, quien tras tres años de ser madre soltera, cuando leyó el guion se dio cuenta que hablaba de cosas que ni siquiera había podido hablar con su mamá, porque ante los ojos de la sociedad no es correcto mencionar el cansancio y agotamiento que llegan a experimentar.

“Cuando leí el guion había muchas de esas premisas que me cuestionaba cómo esos lapsos de violencia que vienen cuando ya el cuerpo está agotado, y cuando empezamos a indagar en estos temas, vimos un repertorio que cobraba mucho sentido por lo que había vivido en los últimos tres años de mi vida”, afirmó Solián.

En la “Huesera”, Mercedes Hernández interpreta a la “tía Isabel” de la protagonista y quien se vuelve su principal aliada, y para quien ya era necesario ver en las pantallas una trama como esta.

“Desde que leí el guion me di cuenta que me estaba enfrentando a una historia de la que duele mucho hablar, si dolía antes hablar del aborto. Hoy hablar de una mujer que se cuestiona si hizo bien en tener un hijo, es condenado por la sociedad y pareciera que las mujeres debemos enterrar esos pensamientos. Yo misma como madre de un adolescente he sentido esta cosa tremenda de pensar en qué me metí, es muy duro educar un hijo”, afirmó Hernández.

La cinta forma parte de la Selección Oficial de Ficción del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Se perfila como una de las favoritas de esta vigésima edición, su estreno será en febrero próximo.

El elenco lo completan Sonia Couoh, Alfonso Dosal, Enoc Leaño y Martha Claudia Moreno.

También participa Mayra Batalla, la recién ganadora del premio Ariel como mejor actriz de reparto.

3 años le tomó a la directora coescribir el guion con Abia Castillo.

2 premios ganaron en el Festival de SITGES.

