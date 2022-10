La tajante frase de Megan Fox a quienes la tildan de pésima madre

Megan Fox es una de las mujeres más bellas que ha dado este planeta. Es que la actriz de 36 años, no tiene fisura alguna ya que por donde la mires, su belleza reluce mejor. Pero no todo es color de rosas para Fox pues, es muy cuestionada por sus fanáticos ya que no la consideran buena madre por dejar de lado a sus hijos.

La estrella de Hollywood, estuvo casada con Brian Austin Green y gracias a este matrimonio, se convirtió en mamá de tres hijos: Noah Shannon, de 10 años de edad; Bodhi Ransom, de 8; y Journey River de 6, quienes han protagonizado varios de los posts más tiernos que la actriz ha compartido en su perfil de Instagram.

Megan Fox. Fuente: Instagram @meganfox

El gran problema que tiene Megan Fox con sus seguidores, es que (según ellos) han notado la ausencia de sus hijos en su vida o por lo menos en lo que comparte en redes sociales. Es por eso que en su más reciente publicación en Instagram, la actriz de 36 años fue cuestionada sobre sus hijos y, a diferencia de otras ocasiones, Fox decidió responder.

Recientemente, una de las niñas mimadas de Hollywood compartió una serie de selfies en Instagram que recibieron una ola de críticas por la ausencia de sus hijos y el presunto exceso de cirugías plásticas que tiene. Con respecto a los mensajes sobre sus hijos, varios internautas le preguntaron por qué ya no publica fotos con ellos y en dónde están.

Megan Fox. Fuente: Instagram @meganfox

Uno de estos comentarios orilló a Megan Fox a finalmente responder y lo hizo con una dosis de sarcasmo. “Esperen, esperen, esperen. ¿¡¿Tengo hijos?!? ¡Dios mío, sabía que había olvidado algo! Rápido, que alguien llame al valet del hotel Beverly Hills. Ese es el último lugar donde recuerdo haberlos visto. Tal vez alguien los entregó a objetos perdidos y encontrados”.