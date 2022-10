Shakira: aseguran que la cantante podría someterse a una nueva cirugía estética

Shakira es una de las cantantes latinas más importantes del último tiempo, debido a que ha logrado vender millones de discos en todo el mundo y se encuentra en la cima de la industria musical gracias a sus últimos lanzamientos. Pero no todo es bueno para la colombiana, debido a que continúa afrontando su separación de Gerard Piqué y en las últimas horas trascendió que la intérprete de ‘Ojos así’ podría volver a someterse a una nueva cirugía estética.

El pasado 19 de octubre, Shakira presentó su nuevo tema llamado ‘Monotonía’ que cuenta con la colaboración del reggaetonero Ozuna y que en pocas horas se ha convertido en uno de los más escuchados. Sin embargo, la particularidad es que es una clara indirecta hacia Gerard Piqué no sólo por el videoclip, sino por la letra de la canción entre lo que se destaca: “Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas la mitad” o “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”.

Shakira lanzó su nuevo tema 'Monotonía'. Fuente Instagram @shakira

A Shakira le afectó muchísimo que luego de la separación con Gerard Piqué, el padre de sus hijos ya se mostrara en pareja, con la joven Clara Chía Martí, a quien incluso se la pudo ver jugando con Sasha y Milan. Incluso, la cantante colombiana planeó mudarse a Miami, pero el futbolista no aceptó el acuerdo y deberán permanecer en Barcelona dos años más.

En las últimas horas, trascendió que Shakira podría someterse nuevamente a una cirugía estética para poder cambiar su aspecto. Según la prensa española, la cantante ha acudido en varias ocasiones a la Clínica Teknon, donde hace un tiempo estuvo internado su padre, pero ya no se encuentra en ese lugar y es por eso que se despertaron los rumores.

Shakira planea realizarse otra cirugía estética. Fuente Instagram @shakira

Al parecer, Shakira está pensando en una cirugía plástica y reparadora. No sería la primera vez que la cantante colombiana lo hace, debido a que tiene una larga lista de intervenciones como lifting facial y una prótesis en el mentón. Además, se habría realizado una rinoplastia, una abdominoplastía, un aumento de glúteos y varias liposucciones en caderas y muslos.