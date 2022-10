VIDEO: Tal como Canelo, la vez que Christian Nodal tocó inapropiadamente a su hermana

Esta semana, Christian Nodal fue recordado tras la polémica que protagonizó después de la reciente ruptura que tuvo con su expareja, Belinda, las canciones que ambos se dedicaron y los mensajes de WhatsApp que publicaron en sus redes sociales; además, del video que un fan habría filtrado en el que se observa al intérprete de "Botella tras botella" bailando muy pegadito con su hermana, tal como lo hizo Saúl "Canelo" Álvarez con su hija Emily Cinnamon, en sus XV años.

Este detalle despertó todo tipo de críticas por parte de los usuarios de internet, cuando el cantante estaba en una reunión familiar. Casi al final del video y sin avisar el cantante apretó con mucha fuerza el glúteo de su hermana, Amely González Nodal.

Amely casi no comparte su vida privada en redes sociales Foto: IG @amely.nodal

Tras este bochornoso momento, ambos se alejaron con una sonrisa en sus rostros. Aunque podría parecer una broma al no dar más contexto del video, la primera reacción que tuvieron algunos fans y haters fue que esta acción habría sido inadecuada tratándose de familiares, además, se presume que lo habría hecho sin su consentimiento, aunque sean de la misma sangre.

A través de la popular red social, TikTok donde se difundió el video, la personas hicieron comentarios de desaprobación hacia la acción que tuvo el intérprete de "Adiós Amor" a su familiar,

"Súper incómodo, mis hermanos y yo nos llevamos bien, pero eso de tocarnos, no", "Claro que no es correcto, el respeto empieza en tu propia familia, qué pena", "No le agradó a su hermana, eso se nota", fueron algunos de las publicaciones que se leen en desaprobación a la acción que tuvo Nodal con su hermana.

No es el único escándalo que ha protagonizado el artista Foto: Especial

Defienden a Nodal sobre el "agarrón"

Sin duda, muchos fans defendieron al intérprete de "Ya no somos, ni seremos" señalaron que este tipo de acciones son totalmente normales e inofensivas entre hermanos, puesto que es una forma de llevarse entre familias.

Momento en el que Nodal le agarra la nalga a su hermana Foto: Especial

"Depende de cómo se lleven; a mí me hace raro, pero conozco hermanos que lo hacen y equis, no lo hacen con malicia", "Yo se lo he hecho a mi hermano para molestarlo, no con otro sentido, relájense un buen", fueron algunos de los comentarios que se leen defendiendo al artista.

¿Nodal se lleva bien con Amely?

Cabe destacar que el video causó gran polémica por el tocamiento supuestamente indebido, donde su hermana dio una explicación a través de su cuenta de Instagram dando su postura sobre la relación que tiene con su hermana y que otros no tenían derecho a opinar de ello.

Así lo explicó su hermana en redes sociales. Foto: IG @amely.nodal

Asimismo, Nodal ha hablado en varios medios sobre la relación que mantiene con sus padres, su hermano menor Alonso, y en especial Amely, quien se lleva tres años con ella.

El vínculo que tiene Christian con su hermana es tan cercano que en 2021, decidió tatuarse el nombre de ella en su pantorrilla; "Te amo ‘emanita’ @amely_gn", escribió en su cuenta.

