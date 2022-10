Al lado de la cama, Karely Ruiz paraliza la red con su perfecta figura

Karely Ruiz es sin dudas una de las mujeres del momento en México. La modelo de OnlyFans no se cansa de ganar seguidores en todo el mundo y es gracias a su carisma y belleza. De igual manera, Ruiz no es la única red social que cuenta con muchos seguidores sino, es una gran activa en TikTok como en Instagram.

Para que se entienda la popularidad que ha ganado esta estrella de OnlyFans, hace muy poco el Deportivo Tlacuaches, equipo amateur en el estado de Nuevo León, decidió hacer su uniforme con la imagen de la estrella de TikTok. Para el comienzo de la nueva temporada, Tlacuaches decidió cambiar de uniforme y sorprendió a propios y extraños con su nueva piel inspirada en Karely.

karely Ruiz. Fuente: Instagram @karelyruiz

Las nuevas camisetas son azul con blanco, llevan el escudo del Deportivo Tlacuaches y la imagen de Karely Ruiz en traje de baño azul; de inmediato el equipo y su uniforme se hizo viral en redes sociales. Es que llamó mucho la atención a extraños pero sus fanáticos ya sabía que algo asi podía pasar en cualquier momento.

Ahora, Ruiz hizo un posteo en la red social Instagram que ha dejado a más de uno sin aliento. Es que la estrella de OnlyFans subí una foto a la orilla de la cama mostrando su figura escultura. En el posteo la modelo escribió que para mayor información sus fanáticos pueden consultar más fotografías en otras cuentas que son oficiales (@karelyruizmonly @karelyruizmonly).

karely Ruiz. Fuente: Instagram @karelyruiz

Karely Ruiz dice que los hombres ya no se le acercan

Aunque Karely Ruiz es la tercera mexicana más buscada en OnlyFans, la belleza parece no ser suficiente para que los hombres se fijen en ella. Recientemente, la modelo hizo una noche de confesiones en sus historias de Instagram y reveló que muchos hombres no se acercan a ella y no la invitan a salir por “miedo”. "¿Quieren saber si tengo novio?, No tengo novio, estoy enamorada de la vida", confesó.