VIDEO | Leonardo canta igual que su abuelo Don Antonio Aguilar, estas son las pruebas

La dinastía Aguilar está cargada de talentosos músicos y cantantes, para muestra la que recientemente dio Leonardo, pues en una de sus presentaciones de “Jaripeo sin Fronteras” el joven sorprendió con su calidad vocal e incluso hay quienes mencionaron que se parecía a la de su difunto abuelo Don Antonio.

El joven sale al escenario del jaripeo montado en su caballo y vestido de charro, en la grabación distribuida en plataformas digitales por la cibernauta @ hildamendoza0604 se escucha el corrido “Lamberto Quintero” y en el escrito de la publicación puntualiza en que pensó que era el fallecido artista.

Entre los seguidores de dicha usuaria hacen especial referencia en que el joven de 23 años es la viva reencarnación del actor de la época de oro y que no solo se parece físicamente, sino en el porte y sobre todo en la forma de cantar.

Cabe destacar que Leonardo Aguilar ha dado a conocer en diversos momentos que tiene mucho respeto por la memoria de sus difuntos abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, de los que señala admira las habilidades que ellos poseían y que le fueron heredadas, con las que ahora se desarrolla en el escenario como estrella de la música ranchera.

En una ocasión declaró que, aunque no tiene muchos recuerdos con su abuelo, considera que el peso del apellido es muy importante y que ha trabajado para no caer en provocaciones que le dicen que solo está triunfando por pertenecer a la familia Aguilar.

“De mi abuelo no tengo tantos porque falleció cuando yo tenía siete años, pero me acuerdo de cosas que se acuerda un nieto de con su abuelo, para mi era mi abuelo, no era Antonio Aguilar y no me arrepiento porque no hay nada que pudiera haber hecho al respecto, pero si me hubiera encantado haber convivido con él a los 16, 17 años, obviamente ahorita, pero algo más viable, de haber podido escucharlo y aprender de él, no solo del ejemplo que dejó”, describió en una entrevista para Arturo Buen Rostro.